Уроженец древней земли Туркестана, начинающий мастер по керамике Данияр Бабашов мечтает о возрождении этого ремесла в Казахстане

Общество
0
Айгуль Турысбекова, Алматы

Светлая мастерская удивила чистотой и порядком, что сразу заметил зоркий взгляд нашего опытного фотографа Юрия Беккера. «Как здорово у тебя здесь!» – сказал он. Как оказалось, любовь к порядку не просто внешний атрибут, а черта, характеризующая отношение Данияра к своему делу. Знакомимся и узнаем, что за его плечами – восемь лет учебы сначала в колледже декоративно-прикладного искусства им. О. Тансыкбаева, затем в Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, а также годичное обучение по программе студенческой мобильности в Гжельском государственном университете.

Видимо, задатки творческой натуры передались Данияру от дедушек по папиной и маминой линии, которые были, как говорится, мастерами на все руки. Он с детства любил рисовать, поэтому выбор учебного заведения был предопределен. В колледже Данияр заметил, что искусство керамики утратило свои былые позиции, находится в упадке. А ему хотелось совершенствовать свои умения именном в этом направлении.

Данияр Бабашов отмечает, что стажировка в Гжельском государственном университете сыграла большую роль в его становлении как профессионала. В России сохранены традиции старой школы – технология изготовления, росписи керамики, и этот вид ремесла активно развивается, проводятся конкурсы, смотры авторских изделий.

– Я сразу влился в рабочую атмосферу, многому научился, участвовал в Международном фестивале по художественной керамике и занял первое место. Желание творить не позволяет стоять на месте, надо все время быть в поиске, – рассказывает Данияр.

На Гжельском фарфоровом заводе он досконально изучил технологию производства керамики и фарфора. Его приглашали на работу с очень заманчивой заработной платой, однако он твердо решил, что все полученные знания и энергию направит на развитие этого ремесла на родине.

Получив диплом Академии им. Т. Жургенова, молодой специалист отправился в самостоятельное плавание. Как оказалось, реальность довольно сурова. Только аренда помещения для мастерской стоит 400 000 тенге в месяц, что недоступно для начинающего автора. Узнав о центре ремесленников Qazaq-Oner, он пришел туда со своим конкретным планом: выпускать керамическую посуду в национальном стиле, заниматься дальнейшим возрождением этого направления в стране.

В центре, где созданы условия, чтобы облегчить первые шаги в предпринимательской деятельности, поверили в него. Сначала Данияр проводил мастер-классы для детей и взрослых. Параллельно начал изготавливать посуду для кафе и ресторанов по индивидуальным заказам. Надо сказать, что его изделия привлекают изяществом, четкостью линий, гармонией. Следующий шаг – изготовление керамической посуды в национальном стиле и изделий из фарфора под маркой его мастерской «Отрар керамикасы».

– При раскопках древнего Отрара было найдено много керамической посуды, поэтому я мечтаю возродить керамику. Это моя родина, и я всегда ищу вдохновение в своих истоках, – подчеркивает Данияр.

По его словам, в Казахстане много импортной посуды, в основном из Узбекистана, Китая, Турции. Его цель – возродить производство посуды с характерным национальным дизайном и рисунком. Сейчас совместно с узбекскими мастерами Данияр разрабатывает наборы посуды с казахским орнаментом. Рядом с гончарным кругом стоит мольберт, ведь керамист должен не просто изготовить изделие, но и художественно оформить его.

Данияр внимательно изучает опыт своих коллег из Узбеки­стана,­ где традиционно сильные мастера по керамике, а секреты ремесла передаются из поколения в поколение. Он считает, что для развития ремесленного дела в нашей стране необходима поддержка государства. К примеру, у соседей мастерские предоставляются бесплатно. В любом случае, средства, которые оставляют в стране туристы, выгодны не только ремесленнику, но и государству. Можно сетовать на проблемы, но лучше преодолевать их упорным трудом. Кроме того, для развития ремесла необходима здоровая конкуренция, поэтому он обучил шесть учеников, которые будут открывать свои студии в городе.

На вопрос о том, что его вдохновляет, Данияр отмечает, что творческому человеку всегда надо читать художественные произведения, выезжать на природу, быть любопытным и наблюдательным. К примеру, его работа «Вдохновение», победившая на молодежном конкурсе «Шабыт», навеяна произведением Сабита Муканова «Аққан жұлдыз».

Традиционно сложной считается работа с фарфором, который делают из смеси глины, каолина, кварца и полевого шпата. Особое место в коллекции Данияра Бабашова занимает его конкурсная работа из фарфора «Выживание под водой и над водой», представляющая собой сосуды в виде рыб. Она также побеждала на международном конкурсе, а ее оригинал остался в музее Гжельского фарфорового завода.

Как отметила руководитель центра ремесленников Qazaq-Oner Айгуль Жансерикова, она верит в талантливую молодежь и уверена, что надо продвигать начинающих мастеров, помогать им прокладывать новые пути в огромном мире искусства. Молодых легче мотивировать под запросы рынка, они понимают, что надо изучать тренды и делать востребованную продукцию. Сегодня мастерские Qazaq-Onerстали своего рода инкубатором, где встают на ноги начинающие ремесленники. И помощи для талантливых авторов должно быть больше, чтобы не на словах, а на деле поддерживать развитие ремесленного дела в Алматы.

Популярное

Все
Бездомных животных в Карагандинской области решено содержать не в приютах, а в… контейнерах
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Пользователям социального такси отказали в перевозках, предложив взамен услуги деньги
Консерватизм креативом не испортишь
Наказание за вандализм и порчу чужого имущества ужесточили в Казахстане
Кто поддержит бизнес-вумен?
В первую пятерку претендентов на звание «Лучший композитор» французского конкурса Cannes Short Film Festival вошел казахстанец Давид Литвинов
Верны присяге и служебному долгу
Позарились на чужое
Пришло смирение, а боль осталась
Десятки жителей Шымкента потеряли деньги и надежду получить обещанную высокооплачиваемую работу в Турции
Знания – сила
Дело всей ее жизни
Отходы – в удобрения
Покер за 24 минуты
Путеводная звезда Суриям
В руках – лопаты, в сердцах – добро
Госбюджет – это деньги налогоплательщиков. А потому представители общественности могут осуществлять контроль его расходования
Необходимость в новом формате управления жилищным фондом сегодня ни у кого не вызывает сомнения. Но вопросы остаются
Почти вдвое увеличен срок отработки для врачей, прибывших в Костанайскую область и получивших подъемные
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Мораторий на отстрел сайгаков в Казахстане продлили до 2024 года
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного развития
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
В Казахстане усилят ответственность за экологические правонарушения и проявления вандализма
Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
Токаев дал поручения новым министрам
Управляли толпой во время январских событий: депутаты спросили о судьбе вооруженных "людей с рациями"
Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Коммунальная ломка
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Токаев подписал поправки в конституционные законы

Читайте также

Сенат , Общество
Ашимбаев встретился с жителями пострадавших от урагана домо…
Общество
Приписка юношей к призывным участкам началась в Казахстане
Общество , Видеогалерея
Закладывала наркотики на Lexus девушка в Астане
Транспорт , Общество
Авиакомпаниям в Казахстане разрешили вести свой черный спис…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]