Уроженец древней земли Туркестана, начинающий мастер по керамике Данияр Бабашов мечтает о возрождении этого ремесла в Казахстане

Видимо, задатки творческой натуры передались Данияру от дедушек по папиной и маминой линии, которые были, как говорится, мастерами на все руки. Он с детства любил рисовать, поэтому выбор учебного заведения был предопределен. В колледже Данияр заметил, что искусство керамики утратило свои былые позиции, находится в упадке. А ему хотелось совершенствовать свои умения именном в этом направлении.

Данияр Бабашов отмечает, что стажировка в Гжельском государственном университете сыграла большую роль в его становлении как профессионала. В России сохранены традиции старой школы – технология изготовления, росписи керамики, и этот вид ремесла активно развивается, проводятся конкурсы, смотры авторских изделий.

– Я сразу влился в рабочую атмосферу, многому научился, участвовал в Международном фестивале по художественной керамике и занял первое место. Желание творить не позволяет стоять на месте, надо все время быть в поиске, – рассказывает Данияр.

На Гжельском фарфоровом заводе он досконально изучил технологию производства керамики и фарфора. Его приглашали на работу с очень заманчивой заработной платой, однако он твердо решил, что все полученные знания и энергию направит на развитие этого ремесла на родине.

Получив диплом Академии им. Т. Жургенова, молодой специалист отправился в самостоятельное плавание. Как оказалось, реальность довольно сурова. Только аренда помещения для мастерской стоит 400 000 тенге в месяц, что недоступно для начинающего автора. Узнав о центре ремесленников Qazaq-Oner, он пришел туда со своим конкретным планом: выпускать керамическую посуду в национальном стиле, заниматься дальнейшим возрождением этого направления в стране.

В центре, где созданы условия, чтобы облегчить первые шаги в предпринимательской деятельности, поверили в него. Сначала Данияр проводил мастер-классы для детей и взрослых. Параллельно начал изготавливать посуду для кафе и ресторанов по индивидуальным заказам. Надо сказать, что его изделия привлекают изяществом, четкостью линий, гармонией. Следующий шаг – изготовление керамической посуды в национальном стиле и изделий из фарфора под маркой его мастерской «Отрар керамикасы».

– При раскопках древнего Отрара было найдено много керамической посуды, поэтому я мечтаю возродить керамику. Это моя родина, и я всегда ищу вдохновение в своих истоках, – подчеркивает Данияр.

По его словам, в Казахстане много импортной посуды, в основном из Узбекистана, Китая, Турции. Его цель – возродить производство посуды с характерным национальным дизайном и рисунком. Сейчас совместно с узбекскими мастерами Данияр разрабатывает наборы посуды с казахским орнаментом. Рядом с гончарным кругом стоит мольберт, ведь керамист должен не просто изготовить изделие, но и художественно оформить его.

Данияр внимательно изучает опыт своих коллег из Узбеки­стана,­ где традиционно сильные мастера по керамике, а секреты ремесла передаются из поколения в поколение. Он считает, что для развития ремесленного дела в нашей стране необходима поддержка государства. К примеру, у соседей мастерские предоставляются бесплатно. В любом случае, средства, которые оставляют в стране туристы, выгодны не только ремесленнику, но и государству. Можно сетовать на проблемы, но лучше преодолевать их упорным трудом. Кроме того, для развития ремесла необходима здоровая конкуренция, поэтому он обучил шесть учеников, которые будут открывать свои студии в городе.

На вопрос о том, что его вдохновляет, Данияр отмечает, что творческому человеку всегда надо читать художественные произведения, выезжать на природу, быть любопытным и наблюдательным. К примеру, его работа «Вдохновение», победившая на молодежном конкурсе «Шабыт», навеяна произведением Сабита Муканова «Аққан жұлдыз».

Традиционно сложной считается работа с фарфором, который делают из смеси глины, каолина, кварца и полевого шпата. Особое место в коллекции Данияра Бабашова занимает его конкурсная работа из фарфора «Выживание под водой и над водой», представляющая собой сосуды в виде рыб. Она также побеждала на международном конкурсе, а ее оригинал остался в музее Гжельского фарфорового завода.

Как отметила руководитель центра ремесленников Qazaq-Oner Айгуль Жансерикова, она верит в талантливую молодежь и уверена, что надо продвигать начинающих мастеров, помогать им прокладывать новые пути в огромном мире искусства. Молодых легче мотивировать под запросы рынка, они понимают, что надо изучать тренды и делать востребованную продукцию. Сегодня мастерские Qazaq-Onerстали своего рода инкубатором, где встают на ноги начинающие ремесленники. И помощи для талантливых авторов должно быть больше, чтобы не на словах, а на деле поддерживать развитие ремесленного дела в Алматы.