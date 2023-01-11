Уроженец древней земли Туркестана, начинающий мастер по керамике Данияр Бабашов мечтает о возрождении этого ремесла в Казахстане
Общество
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Айгуль Турысбекова, Алматы
Светлая мастерская удивила чистотой и порядком, что сразу заметил зоркий взгляд нашего опытного фотографа Юрия Беккера. «Как здорово у тебя здесь!» – сказал он. Как оказалось, любовь к порядку не просто внешний атрибут, а черта, характеризующая отношение Данияра к своему делу. Знакомимся и узнаем, что за его плечами – восемь лет учебы сначала в колледже декоративно-прикладного искусства им. О. Тансыкбаева, затем в Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, а также годичное обучение по программе студенческой мобильности в Гжельском государственном университете.