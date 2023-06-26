Ущерб почти на 109 млн тенге нанесла государству предпринимательница из Караганды

Фиктивные счета-фактуры выписывала предпринимательница в городе Караганде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Фото: Kazpravda.kz

Как установил Департамент АФМ Карагандинской области, владелец ИП, занимающегося продажей товаров народного потребления, с апреля 2019 по ноябрь 2020 года выписывала счета-фактуры ТОО «ТехнологияГорМаш» и ТОО «ТД СнабСервис» на запасные части для горно-шахтного оборудования, при этом не имея поставщиков на этот товар.

В результате бизнесвумен причинила государству крупный ущерб почти на 109 млн тенге.

Суд признал предпринимательницу виновной и назначил 3,5 года лишения свободы условно. Карагандинке также нельзя теперь 5 лет занимать должности, связанные с административно-распорядительными функциями в коммерческих организациях.