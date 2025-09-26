Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Незаконную деятельность нелегальные добытчики осуществляли на протяжении 15 лет в 15 км от областного центра. Это самое крупное незаконное воздействие на водоем за всю его историю. Летом этого года по данному факту возбуждено уголовно дело по ст.214 УК РК (незаконное предпринимательство), идет следствие.

И это лишь один факт, который пока что выявили сотрудники специализированной природоохранной прокуратуры области. Есть подозрения, что подобных случаев в регионе очень много. Все оттого, что официальная добыча песка ведется лишь в четырех районах Костанайской области, хотя совершенно очевидно, что этот материал используется повсеместно.

- Чтобы вы понимали, ближайшие месторождения песка к южным районам области находятся примерно в 500 км от них. То есть везти это ископаемое не очень удобно даже с точки зрения логистики. Поэтому поневоле у нас возникают подозрения, что в этих местах для проведения ремонтных работ используют нелегально добытый песок. Сейчас нами проводится анализ. Мы взяли статистику у строительных магазинов, и выяснили, что из того объема цемента, который они продают, изготовить строительную смесь, требуется 1 млн кубов песка, а у нас официально в год добывают только 700 тыс. кубов. Откуда еще 300 берут? Математика ведь точная наука, здесь не может быть таких существенных отклонений по цифрам. Вот мы и разбираемся, - рассказал специализированный природоохранный прокурор Костанайской области Дамир Аишев.

В общем, прокуроры пришли к выводу, что отсутствие официальных недропользователей в отдельных регионах области – основная причина и условия, способствующие нелегальной добыче песка. Надзорный орган внес представления акимату и поставил вопрос об открытии месторождений песка, которые находятся в резерве. Их в регионе 19. И реакция уже есть. Одно месторождение песка этим летом уже открылось в Аулиекольском районе. Сейчас ведется работа по разработке таких же месторождений и в других уголках Костанайской области.