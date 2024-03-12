Ушел из жизни экс-руководитель Института экономических исследований Арыстан Есентугелов

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В этом году выдающийся ученый, экономист и общественный деятель Арыстан Есентугелов отметил 90-летие. Он запомнился всем как выдающийся казахстанский экономист и основатель Научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов в Казахстане.

Есентугелов родился в начале 1930-х годов и посвятил жизнь исследованиям и вкладу в экономическое развитие Казахстана. С началом перестройки в СССР и последующим переходом страны к рыночной экономике в 90-х годах, Есентугелов стал одним из ведущих экспертов в области экономических реформ. Он возглавил институт в эпоху больших экономических и политических изменений, внося значительный вклад в разработку стратегий и программ, направленных на стабилизацию и развитие национальной экономики.

Есентугелов активно участвовал в формировании экономической политики страны, занимаясь вопросами макроэкономической стабилизации, структурной политики и приватизации государственной собственности. Его исследования и публикации охватывали широкий круг экономических вопросов и оказали заметное влияние на экономическую науку и практику в Казахстане.

Был известен своим стремлением к творческому поиску и разработке новых подходов к решению экономических проблем. Его наследие, безусловно, продолжит вдохновлять и направлять будущие поколения экономистов и научных работников, отметили в институте.