Президент Казахстана выразил соболезнование Премьеру Индии

Президент,Соболезнования
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Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в телеграмме на имя Премьер-министра Индии Нарендры Моди выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта города Ахмедабада.

Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе.

Напомним, самолет авиакомпании Air India разбился недалеко от аэропорта города Ахмедабад на западе Индии. Лайнер должен был лететь в Лондон. По данным СМИ, по меньшей мере 133 человека погибли в катастрофе.

#президент #Индия #соболезнование

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