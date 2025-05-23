Уход Диаса Ахметшарипа - невосполнимая утрата для всего спортивного и журналистского сообщества Казахстана

Фото: НОК

В НОК Казахстана отметили, что его профессиональная деятельность оставила заметный след в истории отечественных спортивных медиа, а материалы способствовали повышению интереса к спорту среди широкой аудитории, сообщает Kazpravda.kz

«В течение своей многолетней карьеры Диас Ахметшарип проявлял искренний интерес к развитию спорта в Казахстане, демонстрируя преданность профессии и ответственное отношение к каждому материалу. Его работа отличалась вниманием к деталям, а также стремлением всесторонне освещать важнейшие спортивные события - от локальных соревнований до международных турниров», – говорится в сообщении НОК.

Он пользовался заслуженным уважением среди коллег и профессионального сообщества за свой опыт, компетентность и высокий уровень профессионализма. Уход Диаса Ахметшарипа - невосполнимая утрата для всего спортивного и журналистского сообщества Казахстана.

Напомним, что в начале мая Диас Ахметшарип впал в кому во время поездки в Актау.

Диас Ахметшарип начал карьеру в 1997 году на «Казахском радио», затем работал спортивным журналистом на телеканалах «Хабар» и «Казахстан». Позже руководил телеканалом «Қазспорт» и занимал должность главного редактора телеканала Insport. С 2003 по 2007 год возглавлял пресс-службу Агентства по делам спорта и туризма РК. В последние годы занимал должность советника министра туризма и спорта.