Касым-Жомарт Токаев отметил, что Сеит Аскарулы был поистине выдающимся интеллектуалом и подвижником национальной духовности.

«Он всю свою жизнь посвятил изучению казахского устного народного творчества, внеся тем самым неоценимый вклад в развитие отечественной фольклористики. Он является автором фундаментальных трудов и мудрым наставником, воспитавшим плеяду талантливых учеников. Светлый образ Сеита Аскарулы, прожившего яркую жизнь и оставившего после себя богатое духовное наследие, навсегда останется в памяти народа», – говорится в телеграмме.