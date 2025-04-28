Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким известного ученого

Президент,Соболезнования
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Венера Баталова
корреспондент

Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной фольклориста и литературоведа, лауреата Государственной премии, видного ученого, доктора филологических наук Сеита Каскабасова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Сеит Аскарулы был поистине выдающимся интеллектуалом и подвижником национальной духовности.

«Он всю свою жизнь посвятил изучению казахского устного народного творчества, внеся тем самым неоценимый вклад в развитие отечественной фольклористики. Он является автором фундаментальных трудов и мудрым наставником, воспитавшим плеяду талантливых учеников. Светлый образ Сеита Аскарулы, прожившего яркую жизнь и оставившего после себя богатое духовное наследие, навсегда останется в памяти народа», – говорится в телеграмме.

#президент #ученый #соболезнование

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