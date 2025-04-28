Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной фольклориста и литературоведа, лауреата Государственной премии, видного ученого, доктора филологических наук Сеита Каскабасова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Сеит Аскарулы был поистине выдающимся интеллектуалом и подвижником национальной духовности.
«Он всю свою жизнь посвятил изучению казахского устного народного творчества, внеся тем самым неоценимый вклад в развитие отечественной фольклористики. Он является автором фундаментальных трудов и мудрым наставником, воспитавшим плеяду талантливых учеников. Светлый образ Сеита Аскарулы, прожившего яркую жизнь и оставившего после себя богатое духовное наследие, навсегда останется в памяти народа», – говорится в телеграмме.