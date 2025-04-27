Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Ирана.

«Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану и его соотечественникам в связи с гибелью людей и многочисленными пострадавшими в результате взрыва в морском порту «Шахид Раджаи» города Бендер-Аббас», - говорится в сообщении Акорды.