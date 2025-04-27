Взрыв в Иране: Токаев выразил соболезнования
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Лидер Казахстана пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и преодоления последствий данной трагедии, передает Kazpravda.kz
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Ирана.
«Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану и его соотечественникам в связи с гибелью людей и многочисленными пострадавшими в результате взрыва в морском порту «Шахид Раджаи» города Бендер-Аббас», - говорится в сообщении Акорды.
Президент Казахстана пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и преодоления последствий данной трагедии.