Взрыв в Иране: Токаев выразил соболезнования

Президент,Соболезнования
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Лидер Казахстана пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и преодоления последствий данной трагедии, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Ирана.

«Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану и его соотечественникам в связи с гибелью людей и многочисленными пострадавшими в результате взрыва в морском порту «Шахид Раджаи» города Бендер-Аббас», - говорится в сообщении Акорды.

Президент Казахстана пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и преодоления последствий данной трагедии.

#Касым-Жомарт Токаев #Иран #соболезнования

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Взрыв в Иране: Токаев выразил соболезнования
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