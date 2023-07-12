Ушел из жизни легенда казахстанского футбола Сеильда Байшаков

На 73-м году ушел из жизни один из величайших игроков в истории казахстанского футбола, президент Союза ветеранов футбола РК, советник президента Казахстанской федерации футбола Сеильда Байшаков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Фото пресс-службы КФФ

Сеильда Икрамович – мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер РК. Многие годы будучи футболистом являлся капитаном алматинского «Кайрата». Выступал за сборную СССР.

«Сеильда Байшаков был величайшим примером для подрастающего поколения, который вкладывал огромные усилия в развитие отечественного футбола. Казахстанская федерация футбола выражает искренние соболезнования родным и близким Сеильды Икрамовича. Память о нем навсегда останется в наших сердцах и сердцах болельщиков», – говорится в соболезновании КФФ.

В разные годы Сеильда Байшаков занимал должности первого вице-президента АО «Футбольный клуб «Кайрат», президента Ассоциации мини-футбола Республики Казахстан, вице-президента Футбольного союза Казахстана, директора Национальной футбольной лиги, президента КФФ, президента Союза ветеранов футбола РК.