Ушла из жизни актриса Джина Роулендс

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В Калифорнии скончалась американская актриса Джина Роулендс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Film.ru

Как пишет TMZ, актриса продолжительное время боролась с болезнью Альцгеймера, о чём рассказывал режиссёр фильма и её сын Ник Кассаветис.

Роулендс родилась в 1930 году в штате Висконсин. Свою карьеру она начинала с участия в сериалах, а в кино прославилась благодаря 20-летнему сотрудничеству с Джоном Кассаветисом. Супруги сняли 10 фильмов, включаю «Лица», «Женщину не в себе», «Премьеру», «Глорию», «Потоки любви» и др.

Роулендс дважды была номинирована на «Оскар» и получила почётную статуэтку в 2015 году. Её также несколько раз награждали телепремией «Эмми».

Среди других известных работ актрисы: «Ночь на Земле» Джима Джармуша, «Ключ от всех дверей», «Проблески надежды» и проч.