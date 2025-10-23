Успехи и достижения казахстанской культуры за рубежом назвали в МКИ

Культура
149
Дана Аменова
специальный корреспондент

Мировое сообщество активно знакомится с сокровищницей национального наследия

Фото: МКИ

В последние пять лет МКИ РК провело масштабную работу, направленную на укрепление культурной идентичности, развитие креативных индустрий и продвижение национального искусства на мировой арене, сообщает Kazpravda.kz 

По информации пресс-службы ведомства, этот период стал временем системных преобразований, возрождения легендарных коллективов и укрепления международного имиджа Казахстана как культурного центра Центрально-Азиатского региона.

Начало новому этапу положило решение 2020 года о повышении статуса ведущих культурных организаций страны. Пять ключевых учреждений — оркестр народных инструментов имени Курмангазы, театры имени Мухтара Ауэзова и Абая, Государственный академический русский театр драмы имени Михаила Лермонтова и Национальная библиотека — получили статус «Национальный». В этот же период Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени Куанышбаева перешёл в республиканскую собственность, что открыло перед ним новые перспективы развития.

Дальнейшие годы были отмечены масштабными инициативами. В 2022 году два элемента нематериального культурного наследия, — искусство кукольного танца «Ортеке» и устный фольклор о похожденияхКожанасыра, — вошли в репрезентативный список ЮНЕСКО.

Возрождён легендарный ансамбль «Гүлдер» - символ целой эпохи казахстанской эстрады. В честь юбилеев Розы Баглановой, Мухтара Ауэзова и Ахмета Байтурсынова проведено свыше 2 500 мероприятий, многие из которых имели международный масштаб.

Рубеж 2023 года стал временем стратегического планирования: постановлением правительства утверждена Концепция культурной политики Республики Казахстан на 2023–2029 годы. Документ определил долгосрочные ориентиры развития отрасли и задал новый импульс международному сотрудничеству. В рамках празднования 800-летия Султана Бейбарса проведено 660 мероприятий, включая проекты за рубежом.

За последние годы в ряде стран (Азербайджане, Армении, Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане, Египте, России и др.) прошли Дни культуры Казахстана. Были проведены гала-концерты с участием мастеров казахстанской сцены, показы спектаклей, выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства, демонстрации национальных фильмов и музыкальные выступления этно-групп.

В Каире казахстанская делегация приняла участие в торжественной церемонии открытия восстановленной мечети Султана аз-Захира Бейбарса и выставке народных ремесел и искусств. В Ташкенте и Самарканде состоялась премьера оперы «Абай» и концерты «Қазақконцерта».

Вместе с тем Казахстан принимал у себя Дни культуры других стран — Таджикистана, Азербайджана и Республики Саха (Якутия, РФ).

2024 год стал по-настоящему знаковым в плане продвижения казахстанской культуры на мировом пространстве. Казахстан впервые представил свой Национальный павильон на Венецианской биеннале — главной художественной выставке мира.

В том же году прошли выставки казахстанского искусства в Музее азиатских искусств Гиме в Париже, в Тяньцзиньском музее КНР («Золотой человек и Великая степь»). В Национальном музее Астаны была показана картина Леонардо да Винчи «Прекрасная принцесса». Запущена информационно-просветительская платформа Qazaq Culture, объединившая культурные учреждения страны в едином виртуальном интернет-пространстве. Созданы два новых музыкальных коллектива — государственный квинтет классических гитаристов и ансамбль «Бірлік».

2024-ый год запомнился проведением V Всемирных игр кочевников, в церемониях открытия и закрытия которых принял участие Димаш Кудайберген. За рубежом были установлены памятники Курмангазы и Абая в Ашхабаде, бюсты Абая - в Душанбе и Казани.

Кульминацией пятилетнего периода стал 2025 год — время международного признания и триумфа гуманитарной дипломатии Казахстана.

Начата работа над новой номинацией «Тюркское святилище Мерке». Национальный обряд «Беташар» включён в репрезентативный список нематериального наследия человечества; совместно с Узбекистаном подана заявка «Кесте-сюзанне».

Одним из главных событий текущего года стало открытие в Пекине Культурного центра РК. Торжественная церемония прошла с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, министра культуры и туризма КНР Сунь Ели, дипломатов обеих стран, а также представителей творческой интеллигенции.

Открытие центра - результат долговременной дипломатической работы и достигнутых на высшем уровне договоренностей. В 2022 году в ходе государственного визита Председателя КНР в Астану Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин пришли к договоренности о создании на паритетной основе культурных центров в Китае и Казахстане.

Тем временем Актау получил статус «Культурной столицы тюркского мира 2025 года», а в Бишкеке состоялось открытие памятника «Золотой мост дружбы», посвящённого Мухтару Ауэзову и Чингизу Айтматову. Принят Закон «Об особом статусе города Туркестана» как духовного, историко-культурного и туристического центра страны.

Современные технологии стали неотъемлемой частью культурного развития. Запущена виртуальная сеть музеев E-Museum, предоставляющая доступ к информации о 275 музеях, 65 тысячах экспонатов и более 200 артефактах в формате 3D. Для сохранения и мониторинга культурного наследия на памятниках национального значения внедряются цифровые системы и элементы искусственного интеллекта.

Пять лет непрерывной работы МКИ РК стали временем настоящего возрождения. Казахстанская культура обрела новое дыхание, а достижения отечественных мастеров, творческих коллективов и музейных институций по праву стали достоянием не только страны, но и всего мира. Сегодня Казахстан уверенно укрепляет статус культурного лидера Центрально-Азиатского региона, открытого к диалогу, инновациям и сотрудничеству.

 

 

#культура #МКИ #достижения

Популярное

Все
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Необъятный мир наследия великого Абая
Не хватило опыта для победы
Музыкальное наследие тюркского мира
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Тысячи спасенных жизней
Финальные поединки в Семее
Обменялись опытом, наладили контакты
Успей купить по приятной цене!
Имя Кудайбергена Калиева для многих – символ труда и верности родному краю
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Жүз домбыра – бір үн
Стратегическое партнерство укрепляется
Крылатое наследие номадов
Новую спецтехнику получили лесники
Привлечение инвестиций минимизирует тарифы
Kia: тандем человека и высоких технологий
Высокая честь – Родину беречь
Чувствовать себя равноправными членами общества
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Аграрии, работающие в мегаполисах лишены господдержки - сенатор
Продкорпорация объявила цены на зерно
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Как защитить ваши деньги от взысканий
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

В Астане в День Республики пройдут концерты
Жүз домбыра – бір үн
Музыкальное наследие тюркского мира
Неделя национальных анимационных фильмов стартовала в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]