Фото: МКИ

В последние пять лет МКИ РК провело масштабную работу, направленную на укрепление культурной идентичности, развитие креативных индустрий и продвижение национального искусства на мировой арене, сообщает Kazpravda.kz

По информации пресс-службы ведомства, этот период стал временем системных преобразований, возрождения легендарных коллективов и укрепления международного имиджа Казахстана как культурного центра Центрально-Азиатского региона.

Начало новому этапу положило решение 2020 года о повышении статуса ведущих культурных организаций страны. Пять ключевых учреждений — оркестр народных инструментов имени Курмангазы, театры имени Мухтара Ауэзова и Абая, Государственный академический русский театр драмы имени Михаила Лермонтова и Национальная библиотека — получили статус «Национальный». В этот же период Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени Куанышбаева перешёл в республиканскую собственность, что открыло перед ним новые перспективы развития.

Дальнейшие годы были отмечены масштабными инициативами. В 2022 году два элемента нематериального культурного наследия, — искусство кукольного танца «Ортеке» и устный фольклор о похожденияхКожанасыра, — вошли в репрезентативный список ЮНЕСКО.

Возрождён легендарный ансамбль «Гүлдер» - символ целой эпохи казахстанской эстрады. В честь юбилеев Розы Баглановой, Мухтара Ауэзова и Ахмета Байтурсынова проведено свыше 2 500 мероприятий, многие из которых имели международный масштаб.

Рубеж 2023 года стал временем стратегического планирования: постановлением правительства утверждена Концепция культурной политики Республики Казахстан на 2023–2029 годы. Документ определил долгосрочные ориентиры развития отрасли и задал новый импульс международному сотрудничеству. В рамках празднования 800-летия Султана Бейбарса проведено 660 мероприятий, включая проекты за рубежом.

За последние годы в ряде стран (Азербайджане, Армении, Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане, Египте, России и др.) прошли Дни культуры Казахстана. Были проведены гала-концерты с участием мастеров казахстанской сцены, показы спектаклей, выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства, демонстрации национальных фильмов и музыкальные выступления этно-групп.

В Каире казахстанская делегация приняла участие в торжественной церемонии открытия восстановленной мечети Султана аз-Захира Бейбарса и выставке народных ремесел и искусств. В Ташкенте и Самарканде состоялась премьера оперы «Абай» и концерты «Қазақконцерта».

Вместе с тем Казахстан принимал у себя Дни культуры других стран — Таджикистана, Азербайджана и Республики Саха (Якутия, РФ).

2024 год стал по-настоящему знаковым в плане продвижения казахстанской культуры на мировом пространстве. Казахстан впервые представил свой Национальный павильон на Венецианской биеннале — главной художественной выставке мира.

В том же году прошли выставки казахстанского искусства в Музее азиатских искусств Гиме в Париже, в Тяньцзиньском музее КНР («Золотой человек и Великая степь»). В Национальном музее Астаны была показана картина Леонардо да Винчи «Прекрасная принцесса». Запущена информационно-просветительская платформа Qazaq Culture, объединившая культурные учреждения страны в едином виртуальном интернет-пространстве. Созданы два новых музыкальных коллектива — государственный квинтет классических гитаристов и ансамбль «Бірлік».

2024-ый год запомнился проведением V Всемирных игр кочевников, в церемониях открытия и закрытия которых принял участие Димаш Кудайберген. За рубежом были установлены памятники Курмангазы и Абая в Ашхабаде, бюсты Абая - в Душанбе и Казани.

Кульминацией пятилетнего периода стал 2025 год — время международного признания и триумфа гуманитарной дипломатии Казахстана.

Начата работа над новой номинацией «Тюркское святилище Мерке». Национальный обряд «Беташар» включён в репрезентативный список нематериального наследия человечества; совместно с Узбекистаном подана заявка «Кесте-сюзанне».

Одним из главных событий текущего года стало открытие в Пекине Культурного центра РК. Торжественная церемония прошла с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, министра культуры и туризма КНР Сунь Ели, дипломатов обеих стран, а также представителей творческой интеллигенции.

Открытие центра - результат долговременной дипломатической работы и достигнутых на высшем уровне договоренностей. В 2022 году в ходе государственного визита Председателя КНР в Астану Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин пришли к договоренности о создании на паритетной основе культурных центров в Китае и Казахстане.

Тем временем Актау получил статус «Культурной столицы тюркского мира 2025 года», а в Бишкеке состоялось открытие памятника «Золотой мост дружбы», посвящённого Мухтару Ауэзову и Чингизу Айтматову. Принят Закон «Об особом статусе города Туркестана» как духовного, историко-культурного и туристического центра страны.

Современные технологии стали неотъемлемой частью культурного развития. Запущена виртуальная сеть музеев E-Museum, предоставляющая доступ к информации о 275 музеях, 65 тысячах экспонатов и более 200 артефактах в формате 3D. Для сохранения и мониторинга культурного наследия на памятниках национального значения внедряются цифровые системы и элементы искусственного интеллекта.

Пять лет непрерывной работы МКИ РК стали временем настоящего возрождения. Казахстанская культура обрела новое дыхание, а достижения отечественных мастеров, творческих коллективов и музейных институций по праву стали достоянием не только страны, но и всего мира. Сегодня Казахстан уверенно укрепляет статус культурного лидера Центрально-Азиатского региона, открытого к диалогу, инновациям и сотрудничеству.