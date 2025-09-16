В ежегодном Послании народу Президент обозначил приоритетный курс на перезапуск государственной инвестиционной политики. Как подчеркнул Глава государства, без крупных вливаний в ключевые отрасли невозможно достичь поставленных целей. «Несмотря на обострение глобальной конкуренции за вложения капитала, нашей стране необходимо привлекать крупные инвестиции. Нужно запус­тить новый инвестиционный цикл. Нынешнюю политику в этой сфере нельзя назвать результативной», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

К 2029 году Казахстан планирует удвоить ВВП. Эта амбициозная цель будет достигнута, в том числе за счет возросшей роли государства в стимулировании инвестиционной активности. Определены ключевые отрасли, в которых республика имеет наибольший потенциал, – это автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, добыча и переработка редкоземельных металлов, а также переработка продукции АПК.

По мнению экономического эксперта Расула Рысмамбетова, успешное развитие процесса инвестирования должно начинаться с поиска и задействования внутренних возможностей.

– Во-первых, нам нужно начинать с поиска ресурсов внутри страны. Это первый шаг. Во-вторых, важно использовать механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП). Это важный инструмент. Третье – задействовать возможности Национального фонда, – считает эксперт.

Он также подчеркивает, что инвес­тиции должны рассматриваться не только как финансовые потоки, но и как путь к технологической транс­формации. При этом важно определить приоритетные направления.

– Нам сейчас крайне важно понять, какие именно технологии нужно привлекать в сферы переработки. Приоритетными направлениями должны стать металлургия, работа с редкоземельными элементами и сельское хозяйство, – уверен спикер.

По оценке эксперта, Казахстан обладает высоким инвестиционным потенциалом. Однако для того, чтобы его реализовать, необходимо грамотно выстраивать деловые контакты с внешним миром.

– Многое зависит от того, как мы себя «подаем». Очень важна эффективная судебная система, поддержка и предос­тавление гарантий для иностранных инвесторов, – подчеркивает эксперт.

Государство уже располагает необходимой инфраструктурой для продвижения инвестиционных проек­тов: работают дипломатические представительства, Национальная компания Kazakh Invest, другие институты. Однако, как подчеркивает Расул Рысмамбетов, важно, чтобы все эти механизмы начали действовать в унисон и на полную мощность.

– Нужно внедрить регулярные короткие совещания – раз в неделю или хотя бы раз в две недели. Важно обсуждать текущие проблемы, оперативно их решать. Также необходимо наладить обратную связь с инвесторами – особенно с местными. Потому что именно их наши исполнительные органы часто, к сожалению, не воспринимают всерьез, – отмечает спикер.

Правительство Казахстана уже приступило к формированию нового пула инвестиционных проектов. Отраслевые министерства и акиматы разрабатывают их детальный перечень с учетом рыночных реалий и географии. Общий объем предполагаемых инвестиций оценивается более чем в 5 трлн тенге.

Всю работу по структурированию и привлечению инвесторов возьмет на себя НУХ «Байтерек». В партнерстве с Национальным банком разрабатывается Программа инвестирования в высокотехнологичные отрасли объемом до 1 млрд долларов. Средства будут поступать из Национального фонда и банков второго уровня.

В части финансового регулирования планируется принять новый закон «О банках», который создаст правовую основу для развития финтеха, оборота цифровых активов и усиления инвестиционного потока в реальный сектор экономики.

Дополнительные шаги делаются и в торговой политике. Для поддерж­ки отечественных товаропроизводителей установлены четкие квоты: 30% торгового пространства в сетях должно быть отведено под продукцию казахстанского производства. Субъекты торговли, получающие государственные льготы, обязаны обеспечивать не менее 50% полок для продовольственных и 20% – для непродовольственных отечественных товаров. С целью повышения узнаваемости бренда «Сделано в Казахстане» вводятся требования по обязательной визуальной маркировке продукции и ее размещению в доступных местах.

В рамках либерализации экономики продолжается работа по устранению регуляторных барьеров. На базе Агентства по стратегическому планированию и реформам создается Центр регуляторного интеллекта – новый цифровой инструмент, который будет использовать ИИ для анализа, ревизии и оптимизации норм законодательства.

Параллельно будет пересмотрен Закон «О государственном имуществе» – акцент в нем предусматривается сделать на сокращении присутствия государства в экономике. Также пересматривается формат работы социально-предпринимательских корпораций. Им предстоит стать эффективными институтами управления активами и стимуляции экономической активнос­ти на местах.

Финансовая прозрачность и цифровизация станут ключевыми принципами налоговой политики. Механизм «сопровождения налогоплательщика» будет обеспечивать поддержку на всех этапах жизненного цикла бизнеса с помощью современных цифровых инструментов.