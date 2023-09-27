Успеть все!

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Москау Зарина

«Так, одно упражнение, примеры по математике, а еще стих же выучить... Шежіре надо было вчера достать, жеті ата написать...» – это я, идя со школы с сыном, прикидываю объем заданного на дом.

С математикой просто – решает сам, я только проверяю. Упражнение тоже объясню – напишет в черновик, потом в тетрадку переписывает сам, с каллиграфией все в порядке. Но вот стих выучить – это труд, причем совместный.
А сегодня к стиху еще и семь дедов из шежіре надо заучить и записать в тетрадь.

Сентябрь внес свои коррективы, как в гардероб, так и собственно в нашу жизнь. Теперь время нужно делить не только между работой и домашними хлопотами, но и втискивать в без того тесный график еще и часы для «домашки». Без помощи взрослых пока еще сын обходиться не может, ему нужно все-таки объяснять, подсказывать, контролировать, направлять.
А это, как ни крути, отнимает время и силы. Кроме того, нужно всегда быть на связи, а значит, читать вовремя все сообщения от учителя в мессенджере, реагировать на них, помнить не только расписание уроков, но и кучу другой информации, связанной со школой.

Невольно вспоминается свое детство и школьные годы. Мы ходили сами с первого класса, иногда группировались во дворе и шли. Также сами возвращались, самостоятельно посещали кружки, секции. Конечно, в отличие от нынешнего, время тогда было другое – более спокойное, наверное. Или просто родители доверяли друг другу, людям, школе и всем вокруг больше. Сейчас есть правило, согласно которому учеников 1–4-х классов родители обязаны приводить в школу и забирать после занятий. Одного ребенка домой учитель не отпускает, соответствующие бумаги мы все подписали в начале учебного года.

Вот и ездят и ходят мамы, папы, бабушки, дедушки в школу два раза в день. Конечно, требование продиктовано вопросом безопасности детей, мера вынужденная, но нужная. Однако и привязывает она взрослого к школе, что называется, без веревки. Как заправскому супергерою за несколько часов, пока дитя в школе, тебе надо успеть все: сделать свою работу, сходить куда-то, приготовить обед⁄ужин, забежать по пути в химчистку, к парикмахеру, косметологу, маникюрщице (нужное подчеркнуть), успеть разгрести дома завалы, записаться к врачу, забрать обувь из ремонта, заняться спортом, почитать книги для саморазвития, слетать на Луну, написать диссертацию...

А после того как школа выпус­тит из своих объятий любимое вихрастое чудо, твоя жизнь, время, силы будут принадлежать ему, ну или аккумулироваться около него. На том простом основании, что ты – мама, и это твоя миссия. Накормить, вырастить, вы­учить и отпустить – по крайней мере так пишут в умных книгах. И бывают моменты, когда вот это «отпустить» ты ждешь очень сильно, наивно полагая, что потом станешь свободной, аки северный ветер.

И только наедине с собой признаешься: как бы ты ни уставала, как бы сильно порой ни хотелось спать, а иногда и вовсе сбежать хотя бы на пару часов от бесконечных «должна» и «надо», момент, когда надо отпускать, ты ждешь с волнением и грустью. Наверное, так мастер прощается со своим творением, когда отдает или продает его. Наверное, так себя чувствует и птица, отпуская птенцов на волю из теплого родного гнезда. Ведь не случайно в психологии существует специальный термин – «синдром опустевшего гнезда», который испытывают пожилые родители, отпустившие всех детей в их собственные жизни.

Как бы высокопарно и пафос­но ни говорили про материнское сердце и душу, в первую очередь материнство – это про готовность делиться своими активами: временем, средствами, силами. И это, пожалуй, самое нужное вложение материнского капитала в будущее своего ребенка.

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#дети #школа #родители #воспитание #мама

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