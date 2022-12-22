Ряд школ "заминировали" в Караганде

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В ряд карагандинских школ поступили сообщения о заложенных бомбах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

По информации ДП, сегодня, 22 декабря, с 11:00 в дежурную часть стали поступать сообщения о том, что в ряде карагандинских школ заложены взрывные устройства. Письма с таким текстом поступили на электронные почты школ.

"На места вызовов были срочно направлены все экстренные службы. В результате осмотра зданий взрывных устройств не обнаружено. По данным фактам начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма". Сотрудники полиции устанавливают автора сообщений", – говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что в Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 000 МРП (на сегодня – 14,5 млн тенге) либо исправительных работ, а также либо ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.