Устойчивое развитие для страны

Расширенное заседание Правительства и выступление Президента Касым-Жомарта Токаева прошли под знаком глубокого критического анализа современного этапа состояния экономического и социально-культурного развития страны с конкретными предложениями и поручениями по решению проблемных вопросов и недостатков.

Лейтмотив выступления Главы государства, на мой взгляд, заложен в его словах «Правительство должно обеспечить устойчивое развитие экономики страны. Главное – необходимо повысить реальные доходы граждан».

Как у нас в Казахстане, так и в мире в целом вопрос устойчивого и стабильного развития государства и общества приобретает все большую актуальность и значимость. Концепция устойчивого развития на различных стадиях развития мирового сообщества имеет различные интерпретации и противоречия. К примеру, на определенном этапе она начала противостоять идеям глобализации.

Особое место в решении вопросов устойчивого развития принадлежит Целям ООН в соответствующей программе, принятой в сентябре 2015 года на Генеральной Ассамблее ООН. Цели устойчивого развития (ЦУР) представляют совокупность 17 взаимосвязанных глобальных целей, разработанных как «план достижения лучшего, более устойчивого будущего для всех». Эта глобальная повестка рассчитана до 2030 года.

Вместе с тем следует отметить, что глобальные экономические сдвиги влекут за собой глобальные политические трансформации. И возникает вопрос необходимости формирования качественно нового формата, обеспечивающего стабильное, устойчивое развитие стран и народов. Главными задачами и основными требованиями устойчивого развития на национальном уровне является продуманная социально-культурная и экономическая политика.

В этом контексте необходимость изучения политических аспектов концепции устойчивого развития очевидна. Важнейшей политической проблемой в этом плане на современном этапе является вопрос устойчивости миропорядка и как такового, и в отдельно взятых государствах.

По мнению известных ученых и экспертов мира, действующая концепция устойчивого развития не дает ответа на вопрос о том, каким образом можно предохранить человечество от феномена «неравномерного роста». Неравенство в силе способствует возникновению войн. Экономическое неравенство, неравномерное, однобокое распределение доходов внутри государства, увеличение разрыва между богатыми и бедными приводят к внутригосударственным конфликтам, дестабилизации.

Возникает вопрос о необходимости формирования более устойчивого и в то же время более гибкого подхода к происходящим в мире изменениям, создания более справедливого миропорядка. Концепция устойчивого развития нуждается в совершенствовании и раскрытии политического потенциала. На политико-прикладном уровне рассматривается вопрос: как существующая политическая система позволит реализовать возможности органичного роста наиболее эффективным образом?

Анализируя свои обязательства, государства, в том числе и Казахстан, разработали и реализуют свои планы действий по разным направлениям жизнедеятельности страны.

К примеру, в 2006 году Указом Президента РК принята Концепция перехода Казахстана к устойчивому развитию на 2006–2024 годы, где подчеркивается, что «устойчивое развитие страны – это совокупность условий, факторов, инструментов, обеспечивающих постоянное, от поколения к поколению, возрастание общест­венного богатства, природного капитала, культурного наследия и уровня жизни общества». В этом же документе отмечается, что основными составляющими устойчивого развития являются политическая, социальная, культурная, экономическая и экологическая устойчивость.

Реалии сегодняшнего дня, вызовы современности требуют новых подходов к выработке критериев развития стран и народов.

Сегодня Казахстан переживает последствия январских событий 2022 года, которые оказали серьезное влияние на все стороны социально-экономической и политической жизни. Эти события еще раз продемонстрировали, что обеспечение благосостояния граждан, социально-культурное развитие имеют особо важное значение для социальной стабильности и формирования устойчивой модели развития страны. Она придаст целостность обществу и окажет прямое воздействие на состоятельность экономики, политики и культурной жизни. Таким образом, социальная стабильность формируется по мере удовлетворения потребностей людей, соблюдения их интересов.

На основании вышесказанного можно подчеркнуть некоторые важные аспекты в формировании концепции «Нового Казахстана» и трансформации внутренней политики страны.

Политические реформы в Казахстане были объявлены Президентом Касым-Жомартом Токае­вым с первых дней вступления его в должность в 2019 году. Так, в Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 года он предложил концепцию «слышащего государства», призванную укрепить диалог между государством и гражданами. Особо стоит отметить создание по поручению Президента Национального совета общественного доверия (НСОД), главной целью которого была выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества.

Претворены в жизнь несколько пакетов политических реформ. Внесены изменения в законодательство о выборах. Избирательный порог для партий, участ­вующих в выборах в Мажилис, снижен с 7% до 5%. Также начала действовать 30-процентная квота для женщин и молодежи, которой партии должны придерживаться в составлении партийных списков для парламентских выборов.

Январские события стали взрывом социальной энергии граждан, которой воспользовались силы извне в своих корыстных интересах. Во всяком случае, эти события стали триггером в дальнейшей трансформации внутренней политики страны. 16 марта 2022 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где предложил ряд инициатив по политической модернизации страны, обозначил необходимость конституционной реформы.

5 июня 2022 года был проведен республиканский референдум по внесению изменений в Конституцию РК. В 31 статью Основного закона были внесены изменения, добавились две новые статьи. Стоит отметить, что поправки в Конституцию несут системный характер, что предполагает существенные изменения во внутренней политике страны. 20 законов РК теперь подлежат изменениям в соответствии с внесенными в Конституцию поправками. Был создан Национальный курултай как общенациональная диалоговая площадка между властью и обществом, а также для согласования мнений разных групп гражданского общества в целях укрепления социальной стабильности и устойчивого развития. Принят новый формат выборов депутатов в маслихаты и Парламент по смешанной избирательной системе. Таким образом, модернизируется законодательная и институциональная инфраструктура Нового Казахстана.

Реалии сегодняшнего дня выя­вили ряд важных направлений развития казахстанского общест­ва и государства, на которые предстоит обратить особое внимание.

Это вопросы социального равенства, социальной ответственности государства и общества, инвестиции в человеческий капитал, поддержка социально уязвимых слоев населения. Обеспеченность граждан работой и стабильным доходом, доступность и качест­во социальных благ (жилье, образование, здравоохранение, культура). Вопросы обеспечения безопасности государства и каждого гражданина. В предстоя­щие годы предстоит принять кардинальные меры по развитию малого и среднего бизнеса, формированию среднего класса, играющих важную роль в обеспечении социальной стабильности и, соответственно, устойчивого развития государства.

Сегодня, рассматривая вопросы устойчивого развития общест­ва, нельзя также обойти вниманием такое важное свойство, как особенность государства, бизнеса и общества осуществлять сотрудничество, партнерство, цивилизованно решать возникающие конфликты, достигать социального мира посредством переговоров, компромиссов и консенсусов. Все это требует также повышения уровня политической культуры общества.

В устойчивом развитии государства немаловажная роль отводится и нематериальным факторам. Вопросы культурного, духовного плана будут иметь не меньшее значение, чем вопросы экономики и политики. Вызовы времени актуализируют проблемы формирования социокультурной сферы, ориентированной на укрепление единства нации, общественного согласия, воспитание казахстанского патриотизма, а также развитие казахстанского культурного кода, основанного на синергии многообразия культур и духовных традиций этносов страны.

Как показали события начала 2022 года, во многом от политической зрелости, патриотизма и ответственности каждого гражданина страны зависит то, насколько успешным будет процесс устойчивого развития казахстанского общества и сохранения в нем социального консенсуса.