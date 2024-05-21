Устранить недоработки в организации летнего отдыха детей поручил премьер

По словам Олжаса Бектенова, в летних лагерях для детей актуальна проблема безопасности

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Премьер-министр поручил к 1 июня устранить недоработки в обеспечении летнего отдыха детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

«В лагерях необходимо обеспечить тщательный отбор персонала для работы с детьми. Как показал опыт прошлых лет, летний отдых и занятость детей не везде организуются на должном уровне, работа зачастую проводится формально, для отчета. Мало интересных и содержательных мероприятий. Не обеспечивается их качество с учетом интересов и склонностей детей. Есть вопросы по безопасности и санитарным требованиям. Данные проблемы нужно устранить к 1 июня», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Минипросвещения, МКИ, МЦРИАП поручено завершить работу по созданию единой электронной платформы по охвату детей лагерями, кружками, секциями, оздоровлением и досугом с полной информацией обо всех объектах.

Кроме того, во время летнего отдыха детям должна быть гарантирована полная безопасность.