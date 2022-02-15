Устранить «цифровое неравенство»

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Игорь Прохоров

Первым выпускникам Центра повышения квалификации, созданного на базе Национального архива Республики Казахстан, вручены сертификаты.

В церемонии принял участие председатель Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта РК Куат Бораш.

– Этот учебный центр недавно открыл заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов, вы стали «первыми ласточками» и получили первые сертификаты. По сути, это современный центр развития архив­ной отрасли. В будущем он может стать крупным университетом, академией. Этого требует сегодняшнее время повсеместного внедрения цифровизации, электронного документооборота, – сказал председатель Комитета по делам архивов и управления документацией.

Директор Национального архива РК Сагила Нурланова, в свою очередь, отметила успешное окончание курсов первыми выпускниками и рассказала, что Национальный архив приступил к исполнению поручения Президента Казахстана Касым-­Жомарта Токаева о сокращении бумажного документооборота, эффективному внедрению цифровизации, хранению документов государственных органов в электронном виде.

По ее словам, в наши дни архивы и архивисты должны быть ближе к людям и цифровым технологиям. Это основная цель курсов повышения квалификации для работников отрасли. Цифровизация и автоматизация архивов призваны расширить возможности граждан по взаимодействию с государством, предоставлению госуслуг в проактивном режиме (обмен информацией между ведомствами и запуск услуг без участия заявителя), а также устранить «цифровое неравенство» в отношении доступа граждан и организаций к государст­венным сервисам.

На курсах рассматривались актуальные вопросы и методы хранения, с тем чтобы, с одной стороны, сократить бумажный поток, а с другой – не потерять при оцифровке ни одного важного документа, научиться хранить их так, чтобы можно было в кратчайшие сроки найти и воспользоваться востребованными данными.

Первую лекцию на нынешних курсах прочитал известный государственный деятель, документалист Мирболат Джакупов.

Созданный на базе Национального архива Центр повышения квалификации работников отрасли также посетил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев.

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