Изменились требования к претендентам на стажировку по программе "Болашак"

Утверждены категории для прохождения стажировки по международной программе "Болашак", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

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Сообщается, что в 2023 году на стажировку специалистов сфер здравоохранения, культуры, спорта, туризма, агропромышленного комплекса, педагогов школ, колледжей, инженеров-техников, государственных служащих, а также работников средств массовой информации выделено 110 стипендий по "Болашаку". Принимает документы Центр международных программ.

"В этом году усилены требования к претендентам для прохождения стажировок. Теперь для участия в конкурсе обязательно наличие сертификата о сдаче экзамена по иностранному языку. Это позволит качественно улучшить конкурсный отбор на присуждение стипендии "Болашак". Также претенденты на прохождение стажировки должны иметь общий стаж работы не менее трех лет, в том числе последние 12 месяцев работать по выбранной специальности. Кроме того, обязательно наличие приглашения от принимающей зарубежной организации, сертификата о сдаче экзамена по государственному языку на уровне не менее В1", – сообщила директор департамента международного сотрудничества МНВО РК Ляззат Адилова.

Список приоритетных специальностей по программе "Болашак" предусматривает на этот год 162 специальности для прохождения стажировки. В 2023 году в перечень включены такие актуальные специальности, как "Облачные сервисы", "Космические системы и инженерия", "Гидрогеология", "Прецизионная медицина", "Тестология" и другие.

В министерстве подчеркнули, что стипендиаты на прохождение стажировки не предоставляют в залог недвижимость – достаточно предоставить двух гарантов, которыми могут быть казахстанцы до 50 лет, имеющие постоянный заработок в течение последних 12 месяцев.

В этом году заявки принимаются через портал государственных услуг Egov.kz. Подать документы на участие в конкурсном отборе на присуждение стипендии "Болашак" можно по ссылке.