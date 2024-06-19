Утверждены поправки в закон о минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков

Указы и распоряжения
70
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Законом введен ряд положений, направленных на недопущение роста долговой нагрузки населения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Законом введен ряд положений, направленных на недопущение роста долговой нагрузки населения.

Так, в целях исключения роста долгов граждан введен запрет на предоставление беззалоговых потребительских займов гражданам, имеющим просроченную задолженность свыше 90 дней. Однако этот запрет не распространяется на рефинансирование займов.

Военнослужащие на период срочной воинской службы и 60 дней после демобилизации освобождены от начисления вознаграждения по займам.

До 1 мая 2026 года для банков и микрофинансовых организаций введен запрет на передачу коллекторам задолженности физических лиц. С 1 мая 2026 года передача коллекторам прав (требований) по задолженности физических лиц ужесточена. С этой даты передача может быть осуществлена только при соблюдении ряда условий, включая истечение 24 месяцев с даты возникновения задолженности, обязательное проведение мероприятий по урегулированию задолженности.

Банковский омбудсман наделен компетенцией рассмотрения всех споров по займам (до этого он мог рассматривать споры только по ипотечным договорам), введен институт микрофинансового омбудсмана. Решения омбудсманов обязательны для финансовых организаций в случае согласия с ними физических лиц.

В период рассмотрения омбудсманами обращений запрещено обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество лиц, относящихся к социально уязвимым слоям населения. Также указанные категории граждан смогут выкупать арендуемое ими жилище, которое ранее перешло на баланс банка в связи с неисполнением обязательств.

Введен запрет на выселение в отопительный сезон из единственного жилья семей с несовершеннолетними детьми и лиц с инвалидностью 1 и 2 группы.

С 1 прожиточного минимума (43 407 тенге) до 2 прожиточных минимумов увеличен размер средств, которые не могут взыскиваться с банковского счета в счет задолженности.

Введены положения по упрощенному исполнительному производству при взыскании административных штрафов и налоговой задолженности до 20 МРП. Производство будет осуществляться органами юстиции через автоматизированную систему, что освободит граждан от уплаты услуг частных судебных исполнителей. В случае несогласия с таким механизмом исполнительное производство будет осуществляться в общеустановленном порядке.

Облегчена процедура обращения граждан к процедуре банкротства. Теперь для этого не надо предоставлять список кредиторов, копии документов, подтверждающих проведение процедур по урегулированию споров по задолженности. Эти данные будут запрашиваться из кредитного бюро, куда кредиторы должны направлять соответствующие сведения.

В целях недопущения мошеннических действий введена обязательная биометрическая идентификация по онлайн-займам.

Ранее был введен запрет на выдачу займов при наличии в кредитном бюро сведений о добровольном отказе граждан от займов. Законом введено требование о списании финансовыми организациями задолженности по выданным с нарушением указанного запрета займам. Также в соответствии с принятым законом указанный запрет не будет теперь распространяться на микрозаймы ломбардов.

По займам, полученным под влиянием мошенников, по которым доказывающие такой факт судебные акты вступили в действие до даты введения в действие закона, задолженность будет списана.

Законом совершенствуются механизмы реализации активов банков и микрофинансовых организаций путем введения специализированной электронной торговой площадки.

Текст закона публикуется в печати.

 

#поправки #закон #права #защита #кредитование #риски #заемщики

Популярное

Все
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Вплавь покоряя моря и проливы
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Уральскую ТЭЦ отремонтируют без посредников
Овсянка, сэр!
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Стихия разрушила и... «запустила» строительство микрорайона
Как популяризировать образ человека труда
Сумма возвращенных государству активов превысила 1,7 триллиона тенге
Ледовый дворец возвращается в собственность города
Обеспечение верховенства права – приоритет справедливого государства
Партия «Ауыл»: ставка на молодежь
Улучшая рыночную среду
Вернуть землю государству
Аида Балаева высказалась о провокационном ролике в соцсетях
В Западно-Казахстанской области открыто около 500 новых спортивных секций
В Каспийском море спасли двух человек
Верховный суд отменил оправдательный приговор обвиненному в изнасиловании блогеру
Более 75 паломников умерли из-за жары в Саудовской Аравии
Театр завершил сезон премьерой
Преодоление. Пять лет созидания
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
Остановка по требованию аудита
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
Больница начинается с приемного покоя
Выставку «Ұлы дала алтыны» посетили президенты Казахстана и Кореи
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Президент Казахстана выступил на казахско-корейском бизнес-форуме
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
Совместное заседание палат парламента пройдет 14 июня
Отряд «Жасыл ел» привлекут к строительству домов для пострадавших от паводков
Семнадцать видов вторсырья принимали на экоакции, посвященной Всемирному дню окружающей среды
20 процентов или шанс на жизнь?
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
У Казахстана уникальный культурный код

Читайте также

Токаев подписал закон о поддержке использования ВИЭ и элект…
Казахстан ратифицировал протокол о внесении изменений в Мар…
Президент одобрил три закона о масс-медиа – основной и сопу…
Ерхат Искалиев досрочно освобожден от должности председател…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]