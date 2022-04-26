Увеличить производство сахара в семь раз намерены в Казахстане

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал на заседании Правительства, как будет наращиваться в стране производство сахара, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Ербол Карашукеев сообщил, что ежегодное потребление сахара в Казахстане составляет порядка 532 тысяч тонн, из них за счет отечественного сырья – 7%.

Это, по его словам, связано мелкотоварностью производства, недостатком воды для полива и ручным трудом при выращивании сахарной свеклы, а также изношенностью сахарных заводов, демпингом цен со стороны российских производителей.

«За счет решения проблемы обеспечения водой, расширения посевных площадей с 14,5 тысячи га до 38 тысяч га, технического оснащения, а также запуска проектов по модернизации и строительству сахарного завода с инфраструктурным развитием отрасли ожидается увеличение валового сбора продукции от 332 тысяч тонн до 1,8 млн тонн. Следовательно, ожидается увеличение производства сахара в 7 раз – до 254 тысяч тонн, снижение импорта сахара на 32%, что позволит повысить обеспеченность внутреннего рынка сахаром отечественного производства с 7% до 43%», – отметил министр.

По его словам, для получения вышеуказанных результатов необходима государственная поддержка посредством предоставления в течении 5-6 лет субсидий и льготных кредитов.