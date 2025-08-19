Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства доложил о проводимой работе по увеличению пропускной способности межгосударственных железнодорожных стыковых пунктов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс--службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что за последние годы полностью решены вопросы по увеличению пропускной способности на направлениях в Россию и Узбекистан. Например, на стыке Сарыағаш пропускная способность увеличена с 24 до 35 поездов.



С июля по направлению Китая на линии «Достык – Мойынты» начато движение дополнительных поездов.