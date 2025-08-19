Увеличить пропускную способность межгосударственных железнодорожных стыков намерены в РК

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства доложил о проводимой работе по увеличению пропускной способности межгосударственных железнодорожных стыковых пунктов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс--службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что за последние годы полностью решены вопросы по увеличению пропускной способности на направлениях в Россию и Узбекистан. Например, на стыке Сарыағаш пропускная способность увеличена с 24 до 35 поездов.

С июля по направлению Китая на линии «Достык – Мойынты» начато движение дополнительных поездов.

«Таким образом, вопросы по железнодорожным стыковым пунктам решены. Казахстанские железные дороги обязаны полностью удовлетворять экспортно-импортные потребности бизнеса Казахстана. В будущем планируется увеличить пропускную способность до 296 млн тонн, что составляет рост на 40%», - подчеркнул Нурлан Сауранбаев.

