Увеличить зарплату полицейским предложили в Общественном совете после смерти Тена

Общество
В Казахстане необходимо пересмотреть законодательство после трагедии с призером Олимпийских игр Денисом Теном. Об этом во время общественных слушаний с ДВД Алматы сообщил Алибек Шапенов, передает BNews.kz.

"По моим наблюдениям, уровень работы органов внутренних дел неуклонно снижается. На сегодняшний день ситуация зашла ниже плинтуса. С чем это связано? Преступный мир уже не боится. На мой взгляд, это связано с гуманизацией общества. В погоне за мировыми стандартами мы забыли, что мы не Европа, забыли, что, защищая конституционные права граждан, таких как два этих самозанятых человека, Денис тоже наш гражданин. Почему один из задержанных, всем уже известно, оказался в этот день именно в этом месте, а не в Астане, в зале суда, где его должны были привлекать за аналогичные преступления. Эти случаи ходят сплошь и рядом", – сказал Алибек Шапенов.

Он отмечает, что преступников отпускают, потому что законодательство сегодня гуманно относится к преступникам.

"Получается, преступник, совершивший преступление, человек, мы охраняем его конституционные права, не водворяем в СИЗО, ни какие-то другие ограничения не применяем. Мы – простые граждане, которых обокрали, оскорбили, – оказываемся в данной ситуации в проигрыше. Нужно пересмотреть законодательство: Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный в первую очередь. Эта кампания по гуманизации... наше общество не готово", – сказал Шапенов.

Также Алибек Шапенов предложил увеличить зарплату полицейским, аргументируя тем, что у сотрудников нет стимула раскрывать преступления.

Популярное

Все
Президентские выборы начались в Казахстане и за рубежом
Жигули Дайрабаев проголосовал первым
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Павлодарские полицейские прокомментировали видео, где житель Аксу обвинил их в наркоторговле
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Легковушка протаранила людей на остановке в Петропавловске: есть пострадавшие
Жанибек Алимханулы успешно защитил титул чемпиона мира
Нефтяники Мангистау спасли лебедя, застрявшего в солончаке. Видео
Опоздал на спячку: видео с медведем умилило соцсеть
Стрельба в кафе: задержаны подозреваемые в покушении на убийство в Мангистауской области
Казахстанская команда стала лучшей в медальном зачете ЧА-2022 по боксу
Штормовое предупреждение из-за циклона объявлено в Казахстане
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
В Алматинской области сгорела автомойка. Видео
Как будут развивать МЦПС "Хоргос", рассказал Жумангарин
Кызылординские школьники автоматизировали работу в огороде
В Актобе спасли щенка, упавшего в глубокий колодец
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Решением постоянного совета ТЮРКСОЙ 2023 год объявлен памятным годом в странах – членах организации в честь Темирбека Жургенова и других выдающихся личностей
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы
Педофил через соцсети выкупал у детей их обнаженные фото
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины

Читайте также

Общество
Какую погоду обещают в Казахстане 19 ноября
Общество , Россия
8 лет в бегах: 71-летнюю казахстанку задержали в России
Происшествия , Общество , Видеогалерея
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожа…
Происшествия , Общество , Видеогалерея
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]