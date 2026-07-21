Уйти из круга малых дел

На долю малого и среднего предпринимательства (МСП) сегодня приходится более 40% ВВП страны, что наглядно подтверждает его ключевую роль в обеспечении занятости населения и стимулировании деловой активности. При этом внутри самого сектора проис­ходят глубокие структурные изменения, главной тенденцией которых стало стремительное усиление роли женщин.

Как отмечает эксперт Центра исследования конкурентной среды Института экономических исследований МНЭ РК Нуршат Шахзатхан, сегодня женщины возглавляют практически половину всех действующих субъектов малого и среднего бизнеса республики. Общая чис­ленность сотрудников, занятых в этой сфере, достигает 4,5 млн человек. Причем более 1,5 млн граждан трудятся именно на тех предприятиях, у руля которых стоят женщины-руководители.

Но есть в этой ситуации и парадокс: женская деловая активность в Казахстане все еще остается запертой в границах индивидуального предпринимательства и микробизнеса. Переход женщин-предпринимателей к созданию более устойчивых, крупных и способных к долго­срочному масштабированию компаний ограничен.

Эта тенденция отчетливо прослеживается в структуре управленческого участия. На уровне малых и средних предприятий доля женщин-руководителей сос­тавляет 29% и 34% соответственно. Но вот в крупном корпоративном секторе присутствие женщин на руководящих позициях не достигает и 20%.

Получается, женщины успешно справляются с управлением на старте, но сталкиваются с барье­рами при попытке перевести свой бизнес в высшую экономическую лигу.

Подавляющее большинство предприятий, возглавляемых женщинами, сосредоточено в сфере торговли – это более 438 тыс. субъектов. На втором месте находятся прочие виды услуг, где функционирует около 180 тыс. компаний. Третье место занимает сельское, лесное и рыбное хозяйство, объединяющее около 81 тыс. предприятий.

В результате мы видим явное преобладание женщин в торгово-сервисных, бытовых и социально ориентированных видах деятельности, которые изначально имеют жесткие ограничения по объемам прибыли.

Нуршат Шахзатхан поясняет, что в экономике страны наблюдается четкое разделение сфер влияния. Женщины лидируют в розничной торговле, частном образовании, здравоохранении и индустрии услуг, в то время как мужчины доминируют в таких ключевых и высокодоходных секторах, как строительство, транспорт, тяжелая и легкая промышленность, а также сфера информационно-коммуникационных технологий. А ведь именно в капиталоемких и технологически сложных отраслях сегодня сосредоточен основной потенциал для взрывного роста и глобального масштабирования компаний.

Как считает эксперт, без преодо­ления этой отраслевой изоляции женский бизнес так и будет оставаться локальным и социально вспомогательным, не перерастая в мощную индуст­риальную силу.

Осознание важности этой проб­лемы на государственном уровне пришло не вчера. Формирование целенаправленной политики по поддержке деловых женщин в Казахстане началось еще в начале 2000-х годов. Важной вехой стало принятие специального постановления Правительства в 2000 году, которое впервые в истории страны предусмотрело точечные финансовые инструменты для компаний, возглавляемых женщинами.

Этот шаг имел огромное значение: женское предпринимательство было официально признано самостоятельным и важным направлением государственной экономической политики. При этом его поддержка разделилась на два ключевых направления – институциональное сопровождение и прямое финансирование.

По линии Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» активно реализуется программа «Кәсіпкер әйел». Она не предусматривает выдачу «живых» денег, но выполняет важнейшую сервисную функцию, обеспечивая женщин необходимой юридической и маркетинговой информацией, предлагая бесплатные консультации экспертов, помогая выстраивать деловые связи, обеспечивая надежное сопровождение бизнеса на всех этапах его становления.

Для решения проблем с нехваткой кредитов в стране запускаются специализированные финансовые лифты. Один из них – целевая программа «Үміт», осуществляемая фондом развития предпринимательства «Даму». Главная задача этого проекта – открыть женщинам-предпринимателям доступ к долгосрочным и недорогим кредитным ресурсам, а также простимулировать их приход в несырьевые сектора экономики.

Женское предпринимательство в Казахстане уже сформировалось как зрелый, устойчивый и постоянно расширяющийся сегмент экономики. Женщины уверенно держат в своих руках половину малого бизнеса и обеспечивают работой треть занятого населения в секторе МСП. В республике создана работающая нормативная база, открыты центры поддержки, запущены программы нефинансового сопровождения, действуют выгодные кредитные линии.

– Однако для того чтобы сделать качественный рывок, старых подходов уже недостаточно, – уверена Нуршат Шахзатхан. – Государственная политика должна сместить фокус с простого количественного вовлечения женщин в бизнес на стимулирование его качественного и технологичес­кого роста.

По убеждению эксперта, мало просто помочь женщине открыть магазин у дома или салон красоты. Необходимо создавать условия, при которых ее компания сможет вырасти в крупную торговую сеть, современную клинику или высокотехнологичное производство. Только такой глубокий, комплексный подход позволит преодолеть застарелые гендерные диспропорции в экономике, защитить женский бизнес от кризисов и дать мощный импульс глобальной диверсификации и обновлению.