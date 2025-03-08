«Узбеккенбауэр»: Хусанову дали прозвище в честь легенды мирового футбола

коллаж: Report.uz

Болельщики «Манчестер Сити» придумали новое прозвище для узбекского защитника Абдукодира Хусанова. Теперь его называют «Узбеккенбауэр», сообщает Report.uz со ссылкой на футбольного эксперта Вадима Лукомского.

«Абдукодир Хусанов не просто выиграл награду лучшему игроку месяца в «Сити», но и установил рекорд по количеству голосов за всю историю таких опросов. Понятно, откуда такой буст, но все равно заслужил. Болельщики в реплаях наградили его чудесным прозвищем — Узбеккенбауэр», — пишет Лукомский.

Соответствующее прозвище отсылает к легендарному немецкому футболисту Францу Беккенбауэру, который считается одним из лучших защитников в истории футбола.

Абдукодир Хусанов был признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в феврале. Он обошел в голосовании норвежца Эрлинга Холанда и хорвата Йошко Гвардиола.

Хусанов провел в феврале пять матчей за «горожан» и забил один гол.