Фото: Uzbekistan Airports

С 5 мая текущего года на рынок авиаперевозок Казахстана выходит новая авиакомпания из Республики Узбекистан – «My Freighter» (Сentrum Air).

Авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Ташкент – Алматы с частотой два рейса в неделю (по понедельникам и четвергам). Далее, с 6 июня текущего года добавится еще 1 рейс в неделю (по пятницам) тем самым, количество рейсов увеличится до 3-х в неделю.

Открытие авиасообщения между Казахстаном и Узбекистаном будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.