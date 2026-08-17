Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Турцию

Гражданская авиация
Дана Аменова
корреспондент

Между двумя странами значительно расширились возможности для выполнения регулярных авиаперевозок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

13–14 августа текущего года в Стамбуле состоялись переговоры авиационных властей Казахстана и Турции, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Минтранспорта 

Казахстанскую делегацию возглавила Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК Салтанат Томпиева, турецкую делегацию — генеральный директор Главного управления гражданской авиации Турецкой Республики профессор, доктор Кемаль Юксек.   

По итогам переговоров 14 августа  текущего года стороны подписали новый Меморандум о взаимопонимании в области гражданской авиации, направленный на дальнейшее укрепление сотрудничества и расширение воздушного сообщения между двумя странами.

«Так, согласно достигнутым договоренностям, по основным направлениям (из Стамбула в Астану, Алматы и Шымкент, из Анкары в Астану и Алматы) количество разрешенных рейсов увеличено с 76 до 138 в неделю  для авиакомпаний обеих сторон. По туристическим направлениям (из Антальи и Бодрума в города Казахстана) с 44 до 86 рейсов в неделю. Тем самым, общее количество разрешенных рейсов по вышеуказанным маршрутам увеличено с 120 до 224 рейсов в неделю. На всех остальных маршрутах предусмотрена возможность выполнения до 14 рейсов в неделю авиакомпаниями обеих сторон, что создаёт условия для расширения прямого авиасообщения и развития региональной связанности. Также достигнута договоренность выполнять до 76 грузовых рейсов для обеих сторон с использованием 5 степени свободы воздуха для осуществления перевозок в третьи страны», – проинформировали в ведомстве.

Вместе с тем, в ходе переговоров стороны также договорились активизировать сотрудничество по широкому кругу направлений гражданской авиации, включая государственное регулирование воздушного транспорта, обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности, расследованию авиационных происшествий, развитие аэропортовой инфраструктуры и цифровизацию отрасли.

Достигнутые договоренности стали очередным важным шагом в развитии стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией.

Расширение воздушного сообщения позволит удовлетворить растущий спрос на авиаперевозки, создаст новые возможности для пассажиров и бизнеса, будет способствовать  дальнейшему  росту  туристических  потоков,  укреплению торгово-экономических связей и развитию сотрудничества между двумя дружественными государствами.

#Турция #самолеты #Минтранспорта

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