Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Китай

Гражданская авиация

 Авиакомпания Air China увеличивает частоту полётов из Астаны в Пекин

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала августа авиакомпания Air China увеличила частоту рейсов из Международного аэропорта Астаны в Пекин до шести раз в неделю. Три рейса выполняются напрямую по маршруту Астана — Пекин, еще три — по маршруту Астана — Сиань — Пекин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  пресс-службу столичного аэропорта.

С увеличением частоты рейсов у пассажиров из столицы Казахстана появилось больше возможностей для планирования поездок в Китай. Теперь путешественники могут выбрать наиболее удобный вариант перелета в зависимости от своих планов: воспользоваться прямым рейсом из Астаны в Пекин либо отправиться в столицу Китая по маршруту через Сиань.

 Также это позволяет более гибко выбирать даты путешествия как для туристических, так и для деловых поездок.

В воздушной гавани отметили, что расширение программы полетов Air China является продолжением последовательной работы по развитию авиасообщения между Казахстаном и Китаем.

Для Международного аэропорта Астаны расширение сотрудничества с китайскими авиаперевозчиками остается одним из важных направлений развития международной маршрутной сети.

Новое расписание Air China предоставляет пассажирам больше возможностей для планирования поездок и способствует дальнейшему укреплению туристических, экономических и деловых связей между Казахстаном и Китаем.

Расписание рейсов Air China: Астана — Сиань — Пекин: понедельник, среда, пятница. Астана — Пекин: вторник, четверг, суббота.

Справочно: Air China — национальный авиаперевозчик Китая и одна из крупнейших авиакомпаний страны. Основным хабом перевозчика является Пекин. Маршрутная сеть охватывает крупнейшие города Китая, Азии, Европы и других регионов мира. Air China входит в международный авиационный альянс Star Alliance. Парк авиакомпании и подконтрольных перевозчиков насчитывает более 960 воздушных судов. В 2025 году группа Air China перевезла около 160 млн пассажиров.

#Астана #Китай #авиарейсы #Пекин #самолеты

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