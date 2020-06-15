15 июня в 6 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazpravda.kz.
В Нур-Султане днем ожидается гроза, ветер северо-восточный порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 85-90%.
В Костанайской области - местами гроза. Ветер северный, северо-восточный местами 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
В Кызылординской области ожидается днем местами пыльная буря. Ветер северный с переходом на восточный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. Днем сохраняется на юге сильная жара в 40 градусов.
В Кызылорде - днем пыльная буря. Ветер северный днем порывы 19 м/с. Вероятность шторма 90-100%.
В Акмолинской области местами ожидаются гроза, ветер северо-восточный 15-20 м/с. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма 85-90%.
В Актюбинской области - ветер северо-восточный, восточный, на юге порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Днем на юге сохранится сильная жара 42 градуса. Вероятность шторма 90-95%.
В Карагандинской области местами - гроза, возможен град. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. В Караганде утром и днем 15 июня ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 18 м/с. г. Жезказган: днем 15 июня ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.Вероятность шторма 75-80%.