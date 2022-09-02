В 61 год будут выходить на пенсию женщины в Казахстане

Казахстанские женщины будут выходить на пенсию в 61 год. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz.

"В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября представлен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. Одна из них – приостановление с 2023 года на 5 лет запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года", - говорится в информации МТСЗН.

Данная мера принята с учетом негативного влияния пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни граждан, пояснили в ведомстве.

"В течение последующих пяти лет будут приняты меры по улучшению системы здравоохранения. При этом особое внимание будет уделено сельской медицине, созданию и расширению сети реабилитационных центров, направленных на восстановление и поддержку здоровья граждан", - добавили в минтруда.