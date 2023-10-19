В 86 тысяч тенге обошелся сон военнослужащему в Жамбылской области

В Жамбылской области военнослужащего наказали за сон во время суточного дежурства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Жуалынского районного суда

Фото: instagram.com/jambyl_sottary/

Суд рассмотрел административное дело в отношении Е. по части 6 статьи 652 КоАП РК – неповиновение приказу начальника.

В августе 2023 года в войсковой части, дислоцированной в Жуалынском районе, военнослужащий Е. на круглосуточном дежурстве уснул в неположенное время и в неустановленном месте, нарушив требования письменного приказа командира части.

Военнослужащий вину полностью признал и дал разъяснение.

Е. осужден к адмштрафу более чем в 86 тысяч тенге.

Постановление не вступило в законную силу.