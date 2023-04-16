В Афганистан доставили гуманитарную помощь Казахстана

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин посетил Кабул с гуманитарной и торговой миссией, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET .

Фото: t.me/UKIMET

Коробки с медикаментами прибыли воздушным путем.

Основной гуманитарный груз общим объемом 5 403 тонны (81 вагон) прибыл по железной дороге.

Он состоит из продовольственных товаров (молочные консервы, растительное масло, мука, крупа гречневая).

"По поручению президента мы прибыли в Афганистан передать от народа Казахстана гуманитарную помощь афганскому народу. Символично, что наша гуманитарная миссия проходит в священный месяц Рамадан, и в это благословенное для всех мусульман время позвольте пожелать всем мира и спокойствия", — подчеркнул Серик Жумангарин.

В рамках визита в Афганистан Серик Жумангарин встретился с исполняющими обязанности министров торговли и промышленности, иностранных дел, связи и телекоммуникаций, и.о. вице-премьера Абдулом Гани Барадаром.