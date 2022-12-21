В Афганистане женщинам запретили обучаться в университетах

Образование , В мире
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Правящее в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в Казахстане – прим. ред.) объявило, что афганским женщинам отныне запрещено обучаться в университетах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС.

Фото: GETTY IMAGES

Как говорится в заявлении Министерства образования, ограничение доступа женщин в университеты вступает в силу немедленно и на неопределенный срок.

В прошлом году талибы запретили девочкам посещать средние школы.

Приемные экзамены в афганские университеты прошли 3 месяца назад – среди поступивших были тысячи молодых женщин.

Однако на предметы и специальности, которые они могли изучать, были наложены серьезные ограничения: ветеринария, инженерное дело, экономика и сельское хозяйство были запрещены для женщин, а на журналистику наложены серьезные ограничения.

В прошлом году в университетах ввели раздельное обучение и отдельные входы для мужчин и женщин. Женщин при этом могли обучать только другие женщины или мужчины старше определенного возраста.

В ноябре жительницам Кабула был также запрещен вход в городские парки. Талибы посчитали, что подобные действия нарушают нормы шариата. Примерно тогда же женщинам запретили посещать бассейны и спортзалы в афганской столице.

 

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