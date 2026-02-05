Столичным Департаментом АФМ окончено расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по факту незаконной предпринимательской деятельности и легализации денег, полученных преступным путём, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/zhanabylov_e/

По версии следствия, супруги, обладая многомиллионной аудиторией в Instagram (более 15 млн подписчиков), использовали доверие подписчиков в целях получения незаконного дохода. В 2025 году они организовали незаконную схему под прикрытием реализации онлайн-курсов. При этом основным мотивом приобретения данных «курсов» являлось участие в розыгрыше дорогостоящих призов.

По данным АФМ, видеоматериалы не представляли образовательной ценности, в значительной части заимствованы из открытых источников, включая платформу YouTube, и использовались исключительно для прикрытия нелицензированной лотереи.

Призовой фонд формировался не за счёт собственных средств, как это декларировалось публично, а за счёт денег, полученных от участников под видом оплаты за онлайн-курсы.

Выявлены факты изменения параметров электронного «барабана удачи», при которых вероятность выигрыша приза в 5 000 тенге искусственно увеличена, тогда как шансы на более ценные призы значительно снижены.

Подозреваемые публично заявляли о вручении 11-го автомобиля участнику, совершившему наибольшее количество репостов, с целью увеличения охвата и привлечения внимания к акции. Однако в действительности победитель не определялся, передача приза не производилась.

В результате сумма полученных средств от граждан на подконтрольное ТОО «Zhana Business» составила 247,5 млн тенге, часть из них – 60 млн тенге – размещена на депозитных счетах.

С санкции суда наложен арест на 10 автомашин, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, и 17 сотовых телефонов iPhone. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Они приступили к ознакомлению с материалами дела, добавили в АФМ.