В Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан состоялся круглый стол на тему «Новая Конституция – ориентир на будущее». Мероприятие прошло в рамках реализации конституционной реформы и в преддверии референдума по принятию проекта новой Конституции, объявленного Главой государства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: АДГС РК

В мероприятии приняли участие председатель Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазықбай, депутат Мажилиса Марат Башимов, председатель республиканского общественного объединения «Союз юристов Казахстана» Серик Акылбай, представители государственных органов, общественные деятели, эксперты, руководители и преподаватели высших учебных заведений, а также сотрудники, магистранты и докторанты Академии.

В ходе встречи эксперты обсудили влияние конституционных изменений на развитие страны, вопросы модернизации системы государственного управления, а также усиление защиты прав граждан и социальных гарантий.

Выступая перед участниками, председатель АДГС Дархан Жазықбай подчеркнул, что проект новой Конституции является важнейшим документом, определяющим стратегический курс развития страны. По его словам, эта инициатива Главы государства выступает ключевым ориентиром на пути построения Справедливого Казахстана.

Председатель Агентства особое внимание уделил принципу, сформулированному Президентом: «не человек для государства, а государство для человека». Он отметил, что в обновлённом проекте Основного закона этот принцип получает конкретное и практическое воплощение. Впервые на конституционном уровне закрепляется приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций. На этих же принципах написана новая редакция Закона «О государственной службе», который недавно был внесен на рассмотрение Парламента, он направлен на формирование сервисной и клиентоориентированной модели государственной службы. Документ предусматривает расширение прозрачных процедур, активное внедрение цифровых решений, а также повышение оперативности и доступности государственных услуг.

Депутат Мажилиса Марат Башимов подчеркнул, что новые конституционные нормы открывают возможности для дальнейшего совершенствования законодательства, прежде всего в сфере социальной защиты и трудовых прав.

«В Конституции закреплены принципы неприкосновенности государственных границ и территориальной целостности страны. Введено также понятие народного суверенитета – народ является не только источником власти, но и её носителем. Это формирует новую систему ценностей, которая должна стать основой развития государства. Мы продолжаем строить демократическое, светское и социальное государство, где высшей ценностью являются человек, его жизнь и права», – отметил депутат.

Выступивший на круглом столе председатель республиканского общественного объединения «Союз юристов Казахстана» Серик Акылбай также подчеркнул, что новая Конституция усиливает механизмы защиты прав граждан. По его словам, в условиях цифровизации особое значение приобретает закрепление гарантий прав человека на конституционном уровне.

В свою очередь заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алуа Жолдыбалина отметила, что конституционная реформа является ключевым элементом политической модернизации страны. По её словам, обновление Конституции – это не просто корректировка правовых норм, а важный шаг, отвечающий новым общественным запросам.

«Процесс, начавшийся с институциональных изменений в Парламенте, сегодня превратился в полноценную реформу с участием всех заинтересованных сторон. Открытый формат работы Конституционной комиссии и возможность для граждан вносить предложения через цифровые платформы усилили доверительный диалог между обществом и государством. В итоге обновлённая Конституция должна стать подлинным документом национального согласия», – подчеркнула она.

В ходе дискуссии председатель маслихата города Астаны Табигат Зейнулкабден отметил, что страна вступает в новый этап развития, а конституционная реформа призвана укрепить государственность и расширить открытый диалог между властью и обществом. По его мнению, новая редакция Основного закона расширяет участие граждан в процессе принятия решений и повышает эффективность государственного управления.

По мнению участников, конституционная реформа не только модернизирует правовую систему страны, но и укрепит доверие между обществом и государством, создав прочную основу для долгосрочного развития Казахстана.