В Акмолинской области удалось спасти от подтопления две тысячи домов

Остальные расположились у родственников. Откачка и отвод талой воды продолжаются. В городе Степногорске, районах Биржан сал, Аккольском, Ерейментауском и Егиндыкольском паводковая ситуация стабилизировалась, пиковые показатели пройдены. Удалось предотвратить подтопление двух тысяч домов в 25 населенных пунктах области. Своевременно эвакуировали более 18 тыс. голов скота.

Вместе с тем отмечается, что паводковая ситуация в регионе остается напряженной. Особенно в Есильском, Жаркаинском и Шортандинском районах. Сохраняются риски при движении рек Жабай и Колутон в Атбасарском, Сандыктауском и Астраханском районах. Для защиты сел и городов возведены обвалования протяженностью 32 км, укреплена 18-километровая береговая линия водных объектов.

Всего в борьбе с паводками участ­вовали 2,5 тыс. человек, задействовано более одной тысячи техники, мотопомп и плавсредств. В регион переброшены дополнительные силы и средства для усиления противопаводковых мероприятий министерств по ЧС, обороны и внутренних дел.

Равнодушных людей нет. Большую помощь оказывают курсанты и офицеры Академии гражданской защиты им. М. Габдуллина, трудятся 385 волонтеров. Около 20 предприятий помогают ликвидировать последствия стихии в Кокшетау. На сегодня в селе Тайтобе Целиноградского района завершается укрепление обвалования. За короткий срок силами МИО и населения к существующей дамбе в 2 400 м возведена новая длиной 1 200 м, высотой 2,5 м. Работа на этом участке велась в две смены. Помощь оказал акимат Астаны, направив сюда около 30 единиц спецтехники.

Будучи в селе Тайтобе, аким области Марат Ахметжанов подчеркнул:

– Несмотря на то что основной поток воды прошел через реку Нуру, паводковая опасность еще не миновала.

Противопаводковые мероприятия проводятся и в селе Талапкер. Из населенного пункта вывезено более 135 тыс. куб. метров снега, откачали свыше 210 тыс. кубомет­ров талой воды. И здесь всем миром очищали арыки, каналы, водопропускные трубы. Уложили более 9 000 мешков инертных материалов.

Ведется обвалование и укреп­ление обводного канала протяженностью 2 км. Задействованы местные исполнительные органы, сотрудники ДЧС и волонтеры.

Марат Ахметжанов во время рабочей поездки лично поблагодарил жителей Талапкера и волонтеров за неравнодушие.

– Вы проделали большую работу. Благодаря общим сплоченным действиям нам удалось предотвратить подтопление села, – сказал глава региона.