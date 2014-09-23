В Актау прошла ярмарка работ детей–инвалидов и одиноких стариков

Общество
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Ольга ЗОЛОТЫХ
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Организаторы еще только начали раскладывать поделки, а у столов уже собрался народ. Авторов изделий – детей, так же, как престарелых одиноких людей, – на ярмарке не было, им очень трудно передвигаться. Поэтому в роли продавцов выступили социальные работники, которые ухаживают за этими людьми. Были и мамы нескольких детей с ограниченными возможностями. Одна из них – мама Талапа Кулжан –Гульмира. 15-летний мальчик в раннем детстве пережил тяжелую пневмонию, она дала осложнения, и он навсегда остался инвалидом. У него поражена центральная нервная система и много сопутствующих заболеваний. Несмотря на свою болезнь, мальчик не сдается, мечтает стать электриком и учится в колледже. Два года назад бабушка решила научить внука вязать, Талапу это понравилось. За это время он практически догнал по мастерству свою бабушку. Вяжет все – от самых маленьких пинеток до больших вещей.

"Он также делает бусы из подручных материалов, они получаются интересными и необычными. У него хорошее чувство цвета и вкуса. Творчество его стимулирует. Я заметила, что за эти 2 года он стал другим – очень серьезным, усидчивым. Мы не мешаем ему, поэтому он занимается тем, чем ему нравится заниматься. Те работы, которые сделал сын, мы выставляем на ярмарках или сдаем в магазины. На вырученные деньги я покупаю ему все необходимое для полноценного развития", – говорит Гульмира Кулжан.

"Мы пригласили к участию в ярмарке детей и одиноких пенсионеров, которые состоят у нас на учете. Раньше такие мероприятия проводились в нашем здании, теперь мы смогли показать то, на что способны наши дети, всем горожанам. Хотя они не посещают школу и не ходят в садик, но могут делать все – шьют, рисуют, вышивают, вяжут... Такие ярмарки – это и моральная, и материальная поддержка. Пусть и за символическую плату продаются изделия, но все равно для них это награда, оценка их труда", – говорит директор Актауского городского центра социального обслуживания населения Кунзира Айтбатырова.

Особым спросом у горожан пользовалась выпечка. Крендели, сладкие булочки, баурсаки, пироги с самыми разнообразными начинками испекли одинокие бабушки. Деньги по окончании ярмарки будут вручены детям и старикам.

Заглянули сюда и иностранцы. Тэри и Полли родом из Австралии. Их мужья работают в Мангистауской области в одной из нефтяных компаний. На ярмарку зашли случайно, одну вещицу все же приобрели. "Это очень хорошо, что у вас устраиваются такие ярмарки. Я думаю, что это поможет людям с ограниченными возможностями понять, что о них не забывают", – считает Полли.

Такие ярмарки решено теперь устраивать каждый год, причем не только в праздники.

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