В Актау прошла ярмарка вакансий для желающих поступить на воинскую службу

Армия
16

В одном из крупнейших торгово-развлекательных центров г. Актау состоялась ярмарка вакансий, организованная по инициативе департамента по делам обороны Мангистауской области, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Мероприятие было направлено на информирование горожан о вакансиях в воинских частях, а также на популяризацию срочной и контрактной службы в рядах Вооружённых сил РК.

В ходе ярмарки жители города получили возможность ознакомиться с актуальными вакансиями в частях Актауского гарнизона, задать интересующие вопросы представителям кадровых подразделений, а также пройти первичную консультацию по вопросам прохождения военной службы.

"В рамках мероприятия все желающие получили полную информацию о службе по контракту, ознакомились с условиями прохождения срочной службы, а также задали вопросы представителям местных органов военного управления и кадровых подразделений", — отметил начальник департамента по делам обороны Мангистауской области полковник Руслан Балтемиров.

По итогам мероприятия подробную информацию о службе получили около ста человек. Из них 20 выразили желание поступить на службу по контракту, а ещё 15 молодых людей — на срочную воинскую службу. Кроме того, было роздано около 300 агитационных брошюр с описанием условий и преимуществ прохождения службы в армии.

Организаторы подчёркивают, что подобные ярмарки будут проводиться каждую неделю вплоть до декабря. Встречи с горожанами запланированы в различных торговых центрах города, а также на площади Амфитеатра.

#армия #Мангыстау #вооруженные силы

Популярное

Все
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
Умерла Дайан Китон
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Мирный договор о Газе подпишут 13 октября в Египте без ХАМАС
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
За пловом и природой – в Таджикистан
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
Задержан начальник хоккейной команды «Кулагер»
Третий стадион по стандарту УЕФА открылся в Казахстане
Стекольный завод запущен в Алматы
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Казахстанские моряки провели десятидневный сбор-поход в Кас…
"Айбалта-2025": ротные тактические учения завершили этап об…
У солдат в казахстанской воинской части появился PlayStation
Сколько стоит суточное питание военнослужащих, рассказали в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]