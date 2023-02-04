В Актобе задержан преступник, ограбивший пенсионерку

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В Актобе на пересечении улиц О. Кошевого и Есет-батыра 28-летний мужчина напал на пенсионерку, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленник вырвал у женщины сумку, в которой находились банковские карты, документы и 50 тысяч тенге.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Мужчина сознался в краже и в том, что деньги успел потратить на свои нужды.

Проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 191 УК РК "Грабеж". Подозреваемый водворен в ИВС.