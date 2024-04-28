В акции «Таза Қазақстан» приняло участие уже более миллиона человек

Общество
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Завершилась третья неделя республиканской экологической акции, передает Kazpravda.kz

Фото; филиал партии AMANAT по Жамбылской области

В рамках недели «Жасыл аймақ» по всей стране было посажено более 330 тысяч саженцев, благоустроено более 500 парков и скверов.

В Астане глава государства вместе с волонтерами, лидерами молодежных организаций, представителями сфер креативной индустрии и научной интеллигенции принял участие в посадке деревьев.

В рамках акции «Таза Қазақстан» с 8 по 27 апреля в регионах проведено свыше 5 тысяч мероприятий с охватом более 1 млн. человек.

С 29 апреля по 4 мая планируется тематическая неделя «Өнегелі ұрпақ» направленная на благоустройство территорий домов одиноких пожилых людей, ветеранов, семей сотрудников правоохранительных органов погибших при исполнении, Домов престарелых. 

Мероприятия в Жамбылской области запланированы на 29 апреля, в Алматы на 30 апреля, Актюбинской области – 1 мая, Шымкенте – 2 мая, Костанайской области – 3 мая, в Туркестанской области и остальных регионах – 4 мая.

Молодёжные ресурсные центры, организации, волонтерские сообщества принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых в рамках акции.

#субботник #Таза Қазақстан

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