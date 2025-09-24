С начала сентября природный газ подведен сразу к семи селам региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Голубым топливом обеспечили села Шыгырлы, Ащысай, Булакты, Хазретовка, Байнасай, Акмоласай и Коптогай. Для сотен сельских семей это долгожданное событие, которое значительно улучшит качество жизни.

По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области, до конца года газификация охватит 24 села. Таким образом, уровень обеспеченности жителей области природным газом достигнет 97%.

На сегодняшний день из 319 сел газом обеспечены 175. До конца 2025 года эта цифра вырастет до 200.

В селах Шыгырлы и Ащысай Темирского района проложен газопровод протяженностью почти 40 километров. Проект реализован по поручению Главы государства. В этих населенных пунктах насчитывается 125 дворов.

В целом, из 24 сел Темирского района природным газом обеспечены 17.

Общий охват населения газоснабжением в данном районе составляет 97,1%.

В торжественном запуске газопровода приняли участие представители областного и районного акиматов, управления энергетики и ЖКХ, а также сотрудники АО «QazaqGasAimaq». Жители этих двух сел выразили благодарность за решение многолетней проблемы и отметили, что голубое топливо в домах это не только удобство, но и экономия, и забота об экологии.