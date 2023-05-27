В Актюбинской области готовятся к нашествию саранчи

В Актюбинской области усилили мероприятия по обработке земель против саранчи. Из-за жары она начала размножаться раньше обычного, передаёт Кazpravda.kz со ссылкой на " Мой ГОРОД ".

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Саранчу выявили в шести районах области – Иргизском, Шалкарском, Уилском, Темирском, Айтекебийском и Хромтауском.

Как рассказал руководитель Актюбинской областной территориальной инспекции в Агропромышленном комплексе Дастан Жарылкасынулы, в регион уже доставили необходимые препараты и технику, приступили к обработке территории. Все затраты на борьбу с вредителем берёт на себя бюджет, фермерам на это тратиться не нужно.

"В Шалкаре, Уиле и Иргизе обработку провели уже на площади около трёх тысяч гектаров. На днях работу начнут в Темирском, Хромтауском и Айтекебийском районах. Развитие личинок ускоряется с жарой, обработать вредителей необходимо до того, как они не встали на крыло", — говорит Жарылкасынулы.

В этом году в области планируют обработать от вредителей 669 тысяч гектаров, из них 647 тысяч - против итальянского пруса и около 22 тысяч - против азиатской саранчи.