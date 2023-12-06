В Алматинской области начато служебное расследование по видео с полицейским авто без госномера

Видео с полицейским автомобилем, передвигающимся без госномера, прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz

Скриншот с видео: instagram.com/police_almobl

Один из местных жителей снял на камеру служебную автомашину, едущую без госномера. Позже видео появилось в соцсети.

В ДП Алматинской области рассказали об инциденте, который произошел 4 декабря в Балхашском районе, и авторе ролика.

«По факту уполномоченные службы начали служебное расследование. По результатам действиям сотрудников полиции будет дана правовая оценка в рамках действующего законодательства. В свою очередь следует отметить, что автор видео является родственником нарушителя, которого указанные сотрудники привлекли к административной ответственности за ряд грубых нарушении правил дорожного движения», – отметили в ДП.

Дополнительную информацию пообещали предоставить по итогам служебного расследования.