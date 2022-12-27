В Алматинской области учащиеся построенной за 1,6 млрд тенге школы третий год учатся онлайн

Политика , Экономика , Общество , Образование
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Калымов Асет
собкор по Алматинской области

В ходе отчетных встреч перед населением прозвучала острая критика в адрес акимов ряда районов Алматинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Аслан Кажеке

Под занавес года в регионе состоялись традиционные собрания с участием местных жителей, в ходе которых аким области Марат Султангазиев, а также его подчиненные докладывали о выполненной работе за отчетный период, делились планами на будущее.

В свою очередь представители общественности высказали немало нареканий в адрес чиновников разных мастей. Впрочем, обо всем по порядку…

Практически все отчеты районных акимов изобиловали радужными показателями, достигнутыми в уходящем году в различных сферах и отраслях. Согласно статданным, повсеместно выполняются целевые индикаторы социально-экономического развития. К примеру, Жамбылский район занимает первое место в области по площади посевов сельскохозяйственных культур и поголовью скота. Карасайский – лидирует по объему привлеченных инвестиций в экономику, а Илийский район является промышленным флагманом. И это на самом деле так.

Между тем для размещения новых производств в Илийском районе необходима инженерная инфраструктура, которой не хватает не только для заводов и фабрик, но и населения. В частности, жители села Чапаево пожаловались на проблемы с газоснабжением. По их словам, подрядные компании взвинтили цены за подключение домов к газопроводу. При этом давление в трубах часто падает, из-за чего выходят из строя отопительные котлы. 

Другой немаловажный вопрос – нехватка питьевой воды. Изношенность водопроводных сетей в Илийском районе составляет 60%, в 19 селах требуется ремонт водозаборов. Обострились также проблемы дачных массивов, где разбиты дороги, есть перебои с электроснабжением. А районный акимат затянул оформление документов по приданию дачам статуса населенных пунктов.

Помощи у акима области на встрече попросили жильцы 14 многоэтажных домов села Байсерке, вынужденные обогревать свои квартиры углем и дровами из-за отсутствия центрального отопления.

Не лучше идут дела и в Жамбылском районе, где сложилась плачевная ситуация в сфере переработки мяса. Местный экспортоориентированный мясокомбинат ТОО «Империя Фуд», открывшийся 3 года назад с привлечением иностранных инвестиций, не только не вышел на проектную мощность в 8 тысяч тонн мяса, но и допустил двукратное снижение объемов производства – с 1 400 до 700 тонн.

Интересный факт: предприятие испытывает нехватку сырья для загрузки мощностей, в то время как местные крестьянские хозяйства лидируют в области по поголовью коров и овец (137 тысяч и 1 млн голов соответственно). Подвергнув критике акима района Нурлана Ертаса за допущенный провал в сфере АПК, Марат Султангазиев взял вопрос под личный контроль.

Имеются недостатки и в Карасайском районе. Здесь, как и повсюду в области, недовольство сельчан вызывает нехватка пастбищных угодий. В то же время очень медленно движется работа по выявлению и возврату государству неиспользуемых земель сельхозназначения.

Как выяснилось, с начала года откормочные площадки по разведению КРС не сдали ни 1 кг мяса (!). Вдобавок ко всему растет число трехсменных школ, не хватает больниц, пригородных автобусных маршрутов. Акиму района Жасулану Естенову поручено уделить особое внимание решению этих и других наболевших вопросов.

Досталось «на орехи» и акиму Талгарского района Кайдару Абдыханову. На отчетную встречу с ним некоторые местные жители пришли как на митинг протеста, «вооружившись» транспарантами.  

Собрание выдалось шумным, обстановка в зале накалилась до предела, и это не случайно: Талгарский район считается самым политизированным в Алматинской области. Местные гражданские активисты и блогеры не дают покоя чиновникам. Чуть ли не каждый день они устраивают сходы и митинги, звонят акимам напрямую либо «атакуют» их аккаунты в социальных сетях.

Ну а отчетные встречи с участием вышестоящего начальства – для них наилучший способ высказать все претензии в адрес местных бастыков. Не стало исключением и нынешнее рандеву с Маратом Султангазиевым, в ходе которого прозвучало требование отправить в отставку акима района. 

Впрочем, и сам аким области подлил «масла в огонь», подчеркнув в своем докладе, что нынче в Талгарском районе не воплощен в жизнь ни один инвестиционный проект. А ведь здесь имеется большой потенциал, предопределенный близостью региона к Алматы.

Меж тем вклад местных промышленных предприятий в экономику области немногим больше 5%. Для сравнения: доли Илийского и Карасайского районов, близких по параметрам к Талгару, составляют 42% и 33% соответственно. Наблюдается снижение производства мяса, молока, посевные площади сельхозкультур сократились на 5,2 тысячи га.

«Из-за отсутствия инженерных коммуникаций не удалось ввести в строй 5 многоквартирных домов, жильцы которых должны были справить новоселье в октябре текущего года, – продолжил Марат Султангазиев. – Второй год подряд не выделяются квартиры малоимущим и многодетным семьям, очередь на жилье достигла 9 тысяч человек».

Упомянул докладчик и о печально известной школе в селе Даулет, на строительство которой в 2019 году было потрачено 1,6 млрд тенге из госбюджета. Ввиду отсутствия контроля за ходом строительных работ со стороны акимата района учебное заведение находится в аварийном состоянии. Тем временем дети уже третий год подряд (!) вынуждены учиться в онлайн-формате.

Отвечая на вопросы участников встречи, аким области пообещал, что будут ремонтироваться и расширяться дороги, проложат где надо водопровод, построят школы. Соответствующие поручения даны акиму района и профильным областным управлениям. 

Наконец, на собрании прозвучала и хорошая новость: для обеспечения населения системой пассажирских перевозок в области создано коммунальное предприятие. Акиматом Алматы на баланс автобусного парка передано 300 списанных машин. Уже отремонтировано 20 автобусов, по мере готовности они будут обслуживать межрайонные и междугородние рейсы. Предусмотрена также господдержка в части субсидирования этих маршрутов.

Еще одна отчетная встреча состоялась в городе Конаеве, где речь зашла о предстоящем ремонте городских очистных сооружений, обветшавших на 100%. Это самая ключевая проблема областного центра, требующая срочного решения. 

В скором времени город вырастет и вширь, и ввысь. Согласно новому генплану, в нем появятся академический комплекс, драмтеатр, Дом молодежи, Дворец бракосочетаний и ряд других значимых учреждений. В перспективе Конаев станет контрмагнитом Алматы, перетягивая к себе молодежь и рабочую силу. По прогнозам, его население вырастет с нынешних 60 тысяч до 200 тысяч человек

Все озвученные на собраниях вопросы взяты «на карандаш», установлены конкретные сроки для выполнения задач в жилищно-коммунальном хозяйстве, экономической и социальной сферах.

 

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