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Согласно информации, опубликованной в социальных сетях, акиматом инициирована проверка деятельности компании, ведущей разработку карьеров на окраине села Каргалы. Направлены также письма в правоохранительные органы о приостановлении действия контрактов данного предприятия на недропользование.

Кроме того, по данным областной прокуратуры, в Жамбылском районе выявлено 9 карьеров, на которых велась незаконная добыча стройматериалов. Как сообщили в надзорном органе, начаты 2 досудебных расследования по статье 334 Уголовного кодекса РК «Самовольное пользование недрами».

Тем временем департамент по управлению земельными ресурсами Алматинской области выдал предписание об устранении нарушений законности путем рекультивации 5 земельных участков, где также велась незаконная добыча щебня, гравия и песка.

Напомним, в 2023 году прокуратурой области совместно с уполномоченными госорганами была создана мобильная группа по выявлению и пресечению деятельности нелегальных строительных карьеров.