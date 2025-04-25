В Алматинской области выявлен ряд нелегальных песчано-гравийных карьеров

Закон и Порядок
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Акимат Жамбылского района Алматинской области отреагировал на многочисленные жалобы жителей села Каргалы, недовольных работой промышленных карьеров, сообщает корреспондент  Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно информации, опубликованной в социальных сетях, акиматом инициирована проверка деятельности компании, ведущей разработку карьеров на окраине села Каргалы. Направлены также письма в правоохранительные органы о приостановлении действия контрактов данного предприятия на недропользование.

Кроме того, по данным областной прокуратуры, в Жамбылском районе выявлено 9 карьеров, на которых велась незаконная добыча стройматериалов. Как сообщили в надзорном органе, начаты 2 досудебных расследования по статье 334 Уголовного кодекса РК «Самовольное пользование недрами».

Тем временем департамент по управлению земельными ресурсами Алматинской области выдал предписание об устранении нарушений законности путем рекультивации 5 земельных участков, где также велась незаконная добыча щебня, гравия и песка.

Напомним, в 2023 году прокуратурой области совместно с уполномоченными госорганами была создана мобильная группа по выявлению и пресечению деятельности нелегальных строительных карьеров.

#Алматинская область #нелегальная добыча

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