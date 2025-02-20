В Алматы определены призеры Кубка РК по конькобежному спорту

В Алматы на высокогорном катке «Медео» прошел финал Кубка Республики Казахстан по конькобежному спорту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из пяти областей и двух городов страны.

Конькобежцы соревновались на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 метров. По итогам двух соревновательных дней призовые места распределились следующим образом:

Женщины, 500 метров

1 место – Лифатова Алена (Павлодарская область)

2 место – Ильященко Арина (Павлодарская область)

3 место – Кузнецова Мария (СКО)

Мужчины, 500 метров

1 место – Бичуркин Дмитрий (Костанайская область)

2 место – Бегимбетов Руслан (Костанайская область)

3 место – Демура Денис (Костанайская область)

Женщины, 1500 метров

1 место - Рымбек Айзада (Астана)

2 место – Бачурина Диана (Астана)

3 место – Жәрдембекқызы Енлик (Астана)

Мужчины, 1500 метров

1 место – Теміржанов Құдайберген (Алматы)

2 место – Зеленый Юрий (СКО)

3 место – Ольжабаев Жаслан (Костанайская область)

Женщины, 1000 метров

1 место – Дауранова Алина (Астана)

2 место – Ильященко Арина (Павлодарская область)

3 место – Лифатова Алена (Павлодарская область)

Мужчины, 1000 метров

1 место – Сатқожа Азамат (Астана)

2 место – Демура Денис (Костанайская область)

3 место – Молодых Никита (Алматы)

Женщины, 3000 метров

1 место – Жәрдембекқызы Енлик (Астана)

2 место – Новикова Варвара (Алматы)

3 место – Седякина Анастасия (Костанайская область)

Мужчины, 3000 метров

1 место – Тюлюгенов Алдияр (Астана)

2 место – Қайырғазы Абылайхан (Астана)

3 место - Мананков Павел (Карагандинская область)