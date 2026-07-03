В Алматы построят шестиполосную магистраль до Бухтарминской улицы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы в рамках развития полицентра «Восточные ворота» планируется строительство новых автомобильных дорог и инженерных коммуникаций в северо-восточной части города, передает Kazpravda.kz.

В рамках развития транспортной инфраструктуры планируется построить дороги общей протяженностью 17,5 километра в квадрате улицы Баймагамбетова, Кульджинского тракта, улицы Бухтарминской и проспекта Рыскулова.

Новой транспортной артерией станет шестиполосная магистраль шириной 50 метров и протяженностью 4,6 километра, которая соединит улицу Бухтарминскую с проспектом Рыскулова. Реализация проекта позволит в дальнейшем обеспечить выход к Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД), повысить транспортную доступность района и улучшить связанность улично-дорожной сети как внутри мегаполиса, так и с населенными пунктами Алматинской агломерации.

«Поскольку планируемая магистраль пролегает через частный сектор, под принудительный выкуп для государственных нужд подпадает порядка 200 земельных участков. Акиматом города уже принято соответствующее постановление, собственниками недвижимости получены уведомления», - сообщили в акимате Алматы.

В акимате подчеркнули, что развитие полицентричной модели остается одним из ключевых направлений градостроительной политики города. В новых полицентрах предусмотрено формирование общественно-деловых и жилых кластеров, развитие транспортно-пересадочных узлов, создание общественных пространств и строительство социальных объектов.