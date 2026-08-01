Три железнодорожных вокзала модернизировали в области Ұлытау

Фото: Акимат региона

В области Ұлытау завершена реконструкция железнодорожных вокзалов станций Жанаарка, Кызылжар и Каражал, передает Kazpravda.kz.

В ходе работ на объектах обновили кровлю, выполнили внутреннюю и наружную отделку зданий, модернизировали системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения. Кроме того, реконструированы пассажирские платформы и благоустроена прилегающая территория.

«В ходе реконструкции использованы современные долговечные и пожаробезопасные строительные материалы казахстанского производства. На всех объектах оборудованы новые эвакуационные выходы в соответствии с требованиями пожарной безопасности», - сообщили в Министерстве транспорта.

Вокзал станции Жанаарка, построенный в 1971 году, реконструирован с сохранением существующего здания площадью 315,1 квадратного метра. Через станцию ежедневно проходят 12 пассажирских поездов, связывающих населенный пункт с Астаной, Алматы, Карагандой, Жезказганом, Павлодаром, Кызылордой, Мангистау и Бейнеу.

Вокзал станции Кызылжар, введенный в эксплуатацию в 2012 году, также обновлен без изменения площади здания. Здесь ежедневно проходят 10 пассажирских поездов по тем же направлениям.

Железнодорожный вокзал станции Каражал, построенный в 1958 году, после реконструкции представляет собой современное здание площадью почти 396 квадратных метров. Через станцию курсируют два пассажирских поезда, обеспечивающих сообщение с Карагандой.