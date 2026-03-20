В Алматы представили аудиокниги на основе архивных записей

В Центральном государственном архиве кинофотодокументов и звукозаписей состоялась презентация иллюстрированных аудиокниг со сказками, сообщает Kazpravda.kz 

Проект реализован совместно с издательством «Мектеп» на основе архивных звукозаписей и издан на казахском языке.

В мероприятии приняли участие специалисты архивной сферы, представители образовательных и культурных учреждений, а также библиотечной системы. В первое издание вошли 16 сказок. Аудиозаписи, озвученные выдающимися деятелями казахского искусства — Серке Кожамкуловым, Торгын Тасыбековой, Касымом Жакибаевым, Райымбеком Сейтметовым, — передают художественные особенности национального фольклора.

Особенностью издания стало сочетание текстового и аудиоформатов. С помощью QR-кодов пользователи могут прослушать произведения в профессиональном исполнении. Кроме того, в ходе презентации участники ознакомились с процессом создания проекта и обсудили вопросы сохранения фольклорного наследия.

Популярное

Все
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Особенный фильм про сильных людей
Домики для пернатых друзей
Культурный код – основа креативной экономики
Радуют глаз ковры Приаралья
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Теңге алу и қыз қуу – на полигоне
День национальных видов спорта отмечают в Казахстане
Человеческий капитал – основа сильного государства
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Свыше 15 тыс. обращений принято в контакт-центре «СК-Фармация» в этом году
Лучшие практики «Келешек мектептері»
Экибастуз выбыл из списка моногородов
Про любовь
Второй Сингапур, Хайнань или Доха: вице-премьер рассказал об особом правовом статусе Алатау
Наполнить сердца и души радостью
Подари букет, который не вянет
Источники духовной силы
Здравоохранение нового уровня: как реформы меняют жизнь казахстанцев
Клубок ниток превращается...
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Атырау начал работу особенный магазин
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Победы на турнире Alem Cup
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
МЧС внедряет дроны с ИИ для спасательных операций
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Весна начинается с рукопожатия
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Слово о замечательном человеке
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску

Читайте также

В ожидании праздника: какие мероприятия пройдут в рамках На…
Аида Балаева встретилась с коллективом музея-заповедника «Ә…
Играя на струнах души
Вдохновленные весной

