В Центральном государственном архиве кинофотодокументов и звукозаписей состоялась презентация иллюстрированных аудиокниг со сказками, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Минкультуры

Проект реализован совместно с издательством «Мектеп» на основе архивных звукозаписей и издан на казахском языке.

В мероприятии приняли участие специалисты архивной сферы, представители образовательных и культурных учреждений, а также библиотечной системы. В первое издание вошли 16 сказок. Аудиозаписи, озвученные выдающимися деятелями казахского искусства — Серке Кожамкуловым, Торгын Тасыбековой, Касымом Жакибаевым, Райымбеком Сейтметовым, — передают художественные особенности национального фольклора.

Особенностью издания стало сочетание текстового и аудиоформатов. С помощью QR-кодов пользователи могут прослушать произведения в профессиональном исполнении. Кроме того, в ходе презентации участники ознакомились с процессом создания проекта и обсудили вопросы сохранения фольклорного наследия.