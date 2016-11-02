В Алматы продолжаются матчи турнира памяти Сергея Квочкина

В Алматы прошли встречи второго игрового дня международного турнира по футболу среди детей 2003 г.р., посвященные Сергею Квочкину, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу КЛДЮФ "Жас Кыран".
Юные футболисты играют на базе академии ФК "Кайрат", чьи цвета в 60-х годах защищал Квочкин.
В поединке между "Чертаново" (Москва) и "Астаной" более удачливыми оказались россияне, выигравшие со счетом 1:0. С таким же результатом "Дордой" (Бишкек) одолел сборную алматинских клубов "Жас Кыран".
В другом детском футбольном турнире, проходящем в эти дни в Алматы, – республиканском первенстве КЛДЮФ "Жас Кыран", в третий игровой день было забито 16 голов.
Результаты матчей: Павлодарская область – Мангистауская область 4:1, Жамбылская область – Алматинская область 2:0, СКО – Актюбинская область 1:1, ЮКО – Акмолинская область 0:0, ФК "Кайрат" – Костанайская область 6:1.
Все игры первенства "Жас Кыран" проводятся на полях спортивного комплекса имени другой легенды "Кайрата" – Тимура Сегизбаева.