В Алматы прошел спецпоказ фильма "Мулан" на казахском языке

В Алматы прошел специальный показ фильма "Мулан" студии Disney на казахском языке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Корпоративного Фонда "Болашақ".
Ремейк мультфильма 1998 года вышел в мировой прокат в сентябре. Однако, посмотреть картину на большом экране могут лишь жители четырех городов Казахстана, где открыты кинотеатры.
"Мулан" - это юбилейный, 35-й фильм студии Disney, дублированный на казахский язык.
Впервые в фильме Disney играет заслуженный деятель РК - актер и руководитель Международной группы профессиональных каскадеров "Nomad Stunts", постановщик трюков Жайдарбек Кунгужинов. В фильме "Мулан" он сыграл роль предводителя отряда "волков", а его группа - элитный боевой отряд Бори Хана (Джейсон Скотт Ли).
В работе над дубляжом фильма "Мулан" приняли участие более 60 профессиональных актеров из Нур-Султана, Алматы и Караганды. Мулан озвучила казахстанская актриса Жанель Макажан, а главного антагониста – колдунью Сяньнян - Айгуль Иманбаева. Джет Ли заговорил на казахском языке голосом заслуженного деятеля Казахстана и актера Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева Боранбая Молдабаева. Джейсон Скотт Ли заговорил голосом известного актера Асана Мажит, а голосом Бакытжана Альпеисова говорит герой актера Ма Ци. Одну из героинь фильма озвучила известная телеведущая Айкерим Есенали.
Параллельно с мировой премьерой, в сентябре, на официальном youtube-канале студии Disney вышел саундтрек фильма "Мулан" на казахском языке в исполнении певицы Гульсум Мырзабековой.
Ремейк мультфильма 1998 года вышел в мировой прокат в сентябре. Однако, посмотреть картину на большом экране могут лишь жители четырех городов Казахстана, где открыты кинотеатры.
"Мулан" - это юбилейный, 35-й фильм студии Disney, дублированный на казахский язык.
Впервые в фильме Disney играет заслуженный деятель РК - актер и руководитель Международной группы профессиональных каскадеров "Nomad Stunts", постановщик трюков Жайдарбек Кунгужинов. В фильме "Мулан" он сыграл роль предводителя отряда "волков", а его группа - элитный боевой отряд Бори Хана (Джейсон Скотт Ли).
В работе над дубляжом фильма "Мулан" приняли участие более 60 профессиональных актеров из Нур-Султана, Алматы и Караганды. Мулан озвучила казахстанская актриса Жанель Макажан, а главного антагониста – колдунью Сяньнян - Айгуль Иманбаева. Джет Ли заговорил на казахском языке голосом заслуженного деятеля Казахстана и актера Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева Боранбая Молдабаева. Джейсон Скотт Ли заговорил голосом известного актера Асана Мажит, а голосом Бакытжана Альпеисова говорит герой актера Ма Ци. Одну из героинь фильма озвучила известная телеведущая Айкерим Есенали.
Параллельно с мировой премьерой, в сентябре, на официальном youtube-канале студии Disney вышел саундтрек фильма "Мулан" на казахском языке в исполнении певицы Гульсум Мырзабековой.