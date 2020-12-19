В Алматы прошел спецпоказ фильма "Мулан" на казахском языке

Культура
Фото: lifehacker.ru
В Алматы прошел специальный показ фильма "Мулан" студии Disney на казахском языке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Корпоративного Фонда "Болашақ".



Ремейк мультфильма 1998 года вышел в мировой прокат в сентябре. Однако, посмотреть картину на большом экране могут лишь жители четырех городов Казахстана, где открыты кинотеатры.

"Мулан" - это юбилейный, 35-й фильм студии Disney, дублированный на казахский язык.

Впервые в фильме Disney играет заслуженный деятель РК - актер и руководитель Международной группы профессиональных каскадеров "Nomad Stunts", постановщик трюков Жайдарбек Кунгужинов. В фильме "Мулан" он сыграл роль предводителя отряда "волков", а его группа - элитный боевой отряд Бори Хана (Джейсон Скотт Ли).



В работе над дубляжом фильма "Мулан" приняли участие более 60 профессиональных актеров из Нур-Султана, Алматы и Караганды. Мулан озвучила казахстанская актриса Жанель Макажан, а главного антагониста – колдунью Сяньнян - Айгуль Иманбаева. Джет Ли заговорил на казахском языке голосом заслуженного деятеля Казахстана и актера Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева Боранбая Молдабаева. Джейсон Скотт Ли заговорил голосом известного актера Асана Мажит, а голосом Бакытжана Альпеисова говорит герой актера Ма Ци. Одну из героинь фильма озвучила известная телеведущая Айкерим Есенали.

Параллельно с мировой премьерой, в сентябре, на официальном youtube-канале студии Disney вышел саундтрек фильма "Мулан" на казахском языке в исполнении певицы Гульсум Мырзабековой.

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